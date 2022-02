Estos son los medios de comunicación que AMLO califica como sus enemigos, pero ¿por qué?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en distintas ocasiones a medios de comunicación reconocidos de México y del Mundo por atacarlo de manera directa a él y a su movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que se han convertido en los enemigos públicos número uno del mandatario federal.

Cabe recordar que fue el pasado 30 de junio de 2021, en su conferencia matutina diaria, inauguró la sección titulada ‘Las mentiras de la semana’, un espacio dedicado a mostrar las notas de periodistas y comunicados en las redes sociales que le molestan porque considera que son falsas, poco contrastadas o que están “hechas de mala fe”.

A continuación te presentamos la lista negra de los medios de comunicación, con los que AMLO ha tenido al menos una rencilla.

México

El Universal y El Reforma

En agosto de 2021, AMLO acusó ambos periódicos de cuánto recibieron de publicidad de los ex mandatarios Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes destinaron tres mil 79 millones de pesos.

“Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad El Universal y el Reforma y por qué es su enojo con nosotros”, comentó aquella ocasión el mandatario en la conferencia mañanera.

Aristegui Noticias

Luego de aplaudir el trabajo de la periodista por muchos años, recientemente AMLO señaló a Carmen Aristegui de participar en una campaña en su contra, debido a que replicó el reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas.

El presidente comentó lo siguiente: “Mucha gente la veía como La paladina de la libertad, pero ha engañado por mucho tiempo”, comentó.

LatinUs

Desde que inició su periodo presidencial, AMLO anotó en su lista negra al portal LatinUs, tras las diferentes publicaciones de investigaciones por parte del periodista Carlos Loret de Mola.

“Tendenciosos”, “corruptos” “injustos” “amarillistas” “conservadores”, se ha referido así el titular del poder ejecutivo al portal.

Televisa

Fue en las pasadas elecciones de 2006, cuando AMLO puso como enemigo a la Televisora de Santa Fe al aseverar que hicieron una campaña negra en su contra tras perder contra su opositor del PAN, Felipe Calderón Hinojosa.

“Claro que hicieron daño, yo nada más digo que si no se hubiesen robado la elección del 2006 no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo, porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra (al crimen organizado) fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional”, comentó en aquella ocasión.

Extranjeros

The Economist (Reino Unido)

A mediados de agosto de 2021, arremetió contra la publicación británica The Economist, al considerar que su portada, la cual lo señaló como “el falso mesías”, es majadera, grosera, mentirosa, con falta de ética y propagandística.

New York Times (EU)

En marzo de 2021, aseguró que “no tienen ética periodística” al diario estadounidense, luego de que evidenciaron que Morena se “dividió” por el caso de abuso sexual por parte Félix Salgado Macedonio, previo a las elecciones de Guerrero.

Washington Post (EU)

El presidente López Obrador aseveró que el Washington Post hizo el ridículo al sacar su nota publicada el 24 de noviembre de 2021, que habla sobre la COP 26 y que México se resiste a dejar el carbón, un combustible que genera la muerte.

Financial Times (Reino Unido)

La relación entre AMLO y el Financial Times comenzó cuando el medio británico dedicó su editorial con el título López Obrador se convierte en el nuevo hombre autoritario de América Latina.

Wall Street Journal (EU)

The Wall Street Journal se ganó el odio de AMLO al publicar que 100 empresarios estaban comprometidos a gastar mil 500 millones de pesos en boletos para la rifa del avión presidencial, demostrando que el Gobierno de México es de un solo hombre, porque es quien toma las decisiones más importantes para las acciones que emprenderá el Gobierno Federal.

El presidente les señaló que él no es ni Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, a quienes, asegura, podrían recibir dicho mote.

El País (España)

El medio español comenzó su pelea con el mandatario el 3 de marco de 2021, al asegurar que el Gobierno de México estaba en contra de las manifestaciones feministas.

López Obrador en su conferencia matutina les respondió: “Varios periódicos, como El País, están diciendo que estamos en contra del feminismo, eso es una calumnia, nomás les recuerdo que allá en Madrid, prohibieron las manifestaciones por el Día de la Mujer, aquí no, aquí hay libertades plenas, allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia”,