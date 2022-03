VIDEO. Por un “alucín” hombre quita la vida a joven que esperaba entrar a su trabajo

Los reportes de feminicidios diariamente ocupan los titulares de los medios de comunicación, sin embrago, la normalización de la violencia ha llevado a que se comentan más crímenes a sangra fría, como el ocurrido el pasado 29 de marzo en Santa Catalina Pinula en Guatemala en donde un hombre disparó en varias ocasiones contra una mujer que esperaba la hora de entrada para ingresar a su trabajo.

De acuerdo con la información dada a conocer en medios locales, la mujer de 20 años llamada Sindy Ambrosio, se encontraba sobre la acera esperando a que abrieran el local bancario en el que trabajaba cuando José Everardo Maldonado, alías “el Colocho” comenzó a disparar en su contra, según quedó registrado en un video grabado por cámaras de vigilancia.

Sin rastro de remordimiento o pesar, el feminicida reconoció ante un reportero del medio digital “La Voz de Guate” que fue el autor material del homicidio, “yo la maté y no me arrepiento, fue un alucín”, afirmó al tiempo que explicó que acepta sus errores y reconoció que ahora deberá pagar por ellos, “los errores también se pagan… Simplemente un alucín mío y no tengo nada contra nadie. La maté porque me debía cosas. Una decepción nada más, por eso la maté, tenía problemas”, aseguró.

CONFIESA CRIMEN A SANGRE FRÍA | José Everardo Maldonado Tejada, de 20 años, acepta sin remordimiento alguno haber asesinado la mañana de este martes a la trabajadora bancaria Sindy Ambrosio, 20, en Santa Catarina Pinula.

Feminicidio queda grabado en video

La agresión en contra de Sindy se viralizó en la redes sociales, en las fuertes imágenes se observa a la joven revisando su teléfono mientras está a punto de sentarse en la banqueta, cuando se acerca un obre y al ver el arma, ella se tira al suelo tratando de cubrirse, sin embargo el agresor comienza a disparar en su contra hasta que queda totalmente inerte sobre el suelo.

El feminicidio ocurrió en la Aldea El Pajón en Santa Catarina Pinula, en la capital guatemalteca.

