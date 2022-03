Cuauhtémoc Cárdenas se lanza contra la revocación: “Es inútil, no hace falta”

El ex candidato presidencial y líder de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, se lanzó en contra de la consulta de revocación de mandato, próxima a realizarse el 10 de abril, y la tachó como un ejercicio innecesario.

En su visita a Boca del Río, Veracruz, ofreció una conferencia de prensa en la que celebró que dicho proceso de democracia participativa haya sido incluido en la Constitución, pero lamentó que se haga en este momento, cuando no existe interés por la realización de un revocatorio.

“Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos; segundo, nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no se si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”, precisó.

Cárdenas fue enfático en que ningún grupo u organización ha demandado su realización, por lo que resulta inútil que se lleve a cabo el próximo 10 de abril.

Es la primera ocasión que el Instituto Nacional Electoral (INE) está a cargo de la realización del ejercicio de democracia participativa, en el cual se instalarán alrededor de 57 mil 516 casillas, motivo por el que el presidente López Obrador ha lanzado criticas al órgano electoral por la insuficiencia de lugares para acudir a emitir su voto.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha asegurado que el éxito de la organización de la consulta es producto del trabajo de la ciudadanía.

