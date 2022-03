“Dios y la ciencia nos ayudarán a vencer”, Ricardo Monreal confirma contagio de Covid

El senador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que dio positivo a Covid-19, por lo que inició el tratamiento correspondiente para sobreponerse a la enfermedad, el legislador agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido durante el día.

“Informo que el resultado de la prueba PCR que me fue practicada es positivo. Ya inicié tratamiento con las debidas previsiones. Agradezco los mensajes, llamadas, oraciones y buenos deseos recibidos; me dan fortaleza. Dios y la ciencia nos ayudarán a vencer este inconveniente”.

Informo que el resultado de la prueba PCR que me fue practicada es positivo. Ya inicié tratamiento con las debidas previsiones. Agradezco los mensajes, llamadas, oraciones y buenos deseos recibidos; me dan fortaleza. Dios y la ciencia nos ayudarán a vencer este inconveniente. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 31, 2022

Fue la tarde de este miércoles cuando el coordinador de Morena en el Senado de la República, informó que había presentado algunos síntomas, por lo que estaría en aislamiento para evitar contagiar y saber si en realidad se trataba de coronavirus.

“Presente dolor de garganta y dolor de cabeza, por eso no salí al exterior y no fui a la sesión, les expliqué a mis compañeros. Agradezco a quienes han preguntado sobre mi estado de salud. Les informo que me encuentro estable, y que atenderé las recomendaciones profesionales que se me hagan. Con la ayuda de Dios y de la medicina, superaremos esta etapa”, dijo en sus redes sociales.