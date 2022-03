Presionaron a mujer mexicana condenada a pena de muerte en Texas para admitir su culpabilidad en la muerte de su hija

Melissa Lucio se convirtió en la primera mujer de origen hispano que fue sentenciada a pena de muerte en el estado de Texas, Estados Unidos, luego de presuntamente haberle quitado la vida a la menor de sus 12 hijas, quien solo tenía dos años en el 2008.

La fecha de la ejecución fue programada para el próximo 27 de abril por la presunta responsabilidad de Lucio en la caída de las escaleras de la menor, pero las voces que han manifestado su rechazo por este método de castigo han crecido, tanto en México como en Estados Unidos.

Las posturas en contra de la pena de muerte aseguran que el proceso judicial ha estado envuelto en una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de la acusada. Es por ello que su defensa interpuso un último recurso, de nombre “petición de clemencia”, pues acusan una condena injusta en contra de su representada.

Te puede interesar: Gobierno de EU restablece programa “Quédate en México”

En este sentido, los abogados y personas cercanas a la mujer de raíces mexicanas han expresado que fue obligada a declarar la culpabilidad del delito, como lo exhibe un documental inspirado en su historia, The State of Texas vs Melissa Lucio, donde se muestra la actuación discriminatoria de las autoridades estadounidenses.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

De acuerdo con el material, habría sido obligada a rendir su declaración después de horas de permanecer retenida, sin comer, dormir, cansada y en plena madrugada.

El interrogatorio tuvo una duración de alrededor de seis horas y, para concluirlo, Lucio dijo “supongo lo hice”, lo cual fue confundido con la admisión de la comisión del delito.

“Lo que querían hacer era tratar de hacerme admitir que yo era responsable de la muerte, pero yo seguí diciendo que yo no lastimé a mi hija. Ellos fueron muy vulgares, rudos e insistentes. Querían que admitiera algo de lo que no era capaz de hacer a mi hija”.

También puedes leer:

México concentra el mayor número de espías rusos en el mundo, aseguran en EU