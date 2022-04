¿Triunfaron las mujeres? Nombran primera rectora en UAN… lleva 6 años en quiebra

Norma Liliana Galván Meza fue votada para ser rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, con 149 sufragios a su favor entre los miembros del Consejo General Universitario, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho cargo, a 53 años de la fundación de la institución.

La toma de protesta de Galván Meza será llevada a cabo el próximo 9 de junio, y fungirá como rectora de la UAN hasta la misma fecha del 2028.

Participaron en la contienda por la rectoría de la universidad otros tres candidatos además de Norma Liliana, sin embargo fueron mínimos los votos, con solamente cinco votos diferenciados, cuatro a favor de una aspirante y uno en abstención.

“Con este resultado que me honra y me convierte en la primera rectora de la UAN me comprometo a dar todo mi esfuerzo, trabajo y pasión por lograr que nuestra universidad y su comunidad se consolide en todos los sentidos.

“Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser universitaria, invito a la sociedad a sumarse a este proyecto que comenzará el 9 de junio, con la UAN sí, con la UAN siempre” compartió Galván Meza.

🔹Norma Liliana Galván Meza es Rectora electa de la UAN por el periodo 2022-2028.



Con una votación de mayoría por parte los integrantes del CGU, se determinó que, la Dra. @normagalvanm será quien representará a la comunidad universitaria por los siguientes 6 años. pic.twitter.com/R2VylAOD1v — UAN (@UAN_Oficial) March 31, 2022

Finanzas por los suelos

En el informe por los primeros 100 días del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, titular del poder ejecutivo de Nayarit, se dio a conocer que en 2021 la Universidad Autónoma del estado contaba con una deuda de 4 mil 687 millones de pesos, concentrados en distintos rubros.

“En la Universidad Autónoma de Nayarit se tiene una deuda de 4 mil 687 millones de pesos, todo hace un total de 19 mil 168 millones de pesos, con un compromiso financiero no de quienes gobernamos, sino de la sociedad en general”, expuso el gobernador durante el informe.

El ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, se encuentra prófugo desde el 2017, al contar con órdenes de aprehensión por presunto ejercicio indebido de funciones y peculado por 580 millones de pesos, ante lo cual incluso la Interpol mantiene una ficha de búsqueda para dar con el ex funcionario.

#Estados | El rector de la @UAN_Oficial se comprometió ante @MiguelANavarroQ a continuar con trabajos coordinados entre instituciones para subsanar la crisis.

Por @andrearvgr https://t.co/Hg7Ud6QTwr — Publimetro México (@PublimetroMX) January 7, 2022

Desde entonces, cada cierre de año la Universidad ha enfrentado problemáticas de endeudamiento a distintas instituciones, proveedores y trabajadores.

Entre los problemas financieros que destacan de la universidad están las deudas con el SAT, IMSS e Infonavit, que a finales del 2021 se encontraban cerca de los 600 millones de pesos, aunado a los desvíos de López Salazar.

A finales del mes de noviembre del 2021 la rectoría de la Universidad de Nayarit emitió un comunicado declarándose incompetente financieramente para pagar nóminas y aguinaldos al cierre del año, ante lo cual tuvo que dar apoyo ahora el gobierno del estado, para poder cubrir los adeudos.

Tanto la federación como el estado han tenido que intervenir en las finanzas de la universidad con el fin de pagar a los trabajadores sus derechos y prestaciones. En 2019 el gobierno de México envió a la universidad 500 millones de pesos, mientras que este 2022 se aportó desde ambos ejecutivos una suma por 280 millones de pesos a la institución educativa.