Google Docs presenta sus nuevas funciones para mejorar la escritura del usuario

MADRID, 1 (Portaltic/EP)

Google Docs ha presentado nuevas funciones para mejorar la escritura de los usuarios con un abanico de sugerencias destinado a «ayudar a crear documentos impactantes más rápido».

Google Docs enumera en un comunicado las herramientas que se pondrán a disposición del usuario: redacción alternativa, el uso de la voz activa, hacer la estructura de las frases más concisa, emplear un lenguaje más inclusivo y alertar sobre las palabras consideradas inapropiadas.

Las nuevas funciones se distinguen de Smart Compose (Redacción inteligente), herramienta disponible anteriormente en Google Docs, a la que complementan con sugerencias sobre estilo y redacción. El objetivo es «proveer una variedad de sugerencias para ayudar a crear documentos impactantes más rápido», según Google.

Las sugerencias aparecerán conforme se escriba y guiarán al usuario «cuando haya oportunidades de evitar repetir o usar palabras innecesarias, ayudando a diversificar su escritura y asegurando que está usando la palabra más efectiva en cada situación».

En este sentido, el usuario verá también una advertencia cuando Google Docs detecte el uso de «lenguaje potencialmente discriminatorio e inapropiado», además de recibir sugerencias para convertir el escrito en un texto «más exclusivo y apropiado para su audiencia».

Las sugerencias de tono y estilo aparecerán marcadas en morado. Al clicar sobre ellas, se mostrará una breve descripción con dos botones que permitirán aceptar o rechazar el consejo. Estarán activas por defecto, y se podrán gestionar desde el menú de ‘Herramientas’.

El despliegue de estas nuevas funciones ya ha empezado y se generalizará a partir del próximo 14 de abril. Las sugerencias de tono y estilo estarán disponibles para usuarios con cuentas Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterpise Plus y Education Plus.

En el caso de las alertas de vocabulario inapropiado o discrminatorio, estarán disponibles en Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching, y Learning Up.