¿Por qué están en paro los policías de Zacatecas?

El paro de policías en Zacatecas iniciado el pasado 31 de marzo, continúa. Los elementos de seguridad no han sido atendidos por los mandos de la corporación, a quienes les están exigiendo su renuncia.

Anteriormente los policías habían entregado un pliego petitorio solicitando la baja de tres mandos de la corporación: el subsecretario de Seguridad Pública e Inteligencia Policial, José Aciano Medrano; del encargado del despacho de la Dirección de la PEP, Israel Reyes García, y la jefa de la División de las Fuerzas Estatales, Lizbeth Takahashi Castañeda.

Entre otras cosas solicitadas como no represalias a los elementos que alzaron la voz, y mayor protección ante los ataques que han culminado en el homicidio de 16 policías en lo que va del 2022, fue entregado el pliego y el secretario de Seguridad de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, se comprometió a cumplirlo punto por punto, por lo cual cesaron las movilizaciones.

El pasado jueves se reanudaron las movilizaciones debido al incumplimiento de las autoridades a las peticiones de los policías, empezando por el despido de los voceros de la protesta.

Ahora este nuevo paro exige, además de lo previamente planteado, la destitución del secretario Adolfo Marín Marín, por incumplimiento del acuerdo previamente pactado.

Esta vez el mensaje que los elementos de seguridad envían va dirigido al gobernador del estado, David Monreal, señalando que perdieron la confianza y se encuentran en rompimiento con los mandos de la corporación policíaca.

“Solicitamos la renuncia del secretario de Seguridad Pública; estamos solicitando que nos den firmadas las bajas de los señores que nos hostigaban. Pedimos la baja y los señores siguen controlando, siguen hostigando a los compañeros afuera de sus casas.

“No vamos a hablar con nadie más que con el gobernador y que el gobernador venga, nos dé la cara y que cumpla. No nos vamos a mover, nos están apoyando todos los compañeros, es un paro indefinido, si el gobernador no nos responde hoy, no nos vamos a mover”, expresó ante medios de comunicación uno de los voceros del movimiento.

Revelaron también que sus superiores regionales realizan actividades sospechosas al hacer rondines en lugares del estado que se encuentran controlados por la delincuencia organizada y donde no hay otro cuerpo de seguridad al cual puedan acudir a supervisar.

Para intentar subsanar el vacío del paro policial, la autoridad estatal, que todavía no se pronuncia al respecto, desplegó operativos de proximidad integrados por fuerzas federales que recién arribaron a Zacatecas.