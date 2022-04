Fú Stepanenko pide a FIFA y UEFA que pospongan de nuevo la repesca de Ucrania para el Mundial

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El internacional ucraniano Taras Stepanenko ha pedido a la FIFA y a la UEFA que pospongan nuevamente la repesca para el Mundial de Catar 2022 que debe jugar Ucrania, ya que, después de tanto tiempo sin jugar debido a la invasión rusa del país, sería «extremadamente difícil» conseguir «dos resultados positivos» en el ‘playoff’.

«No queremos que se nos conozca como víctimas. Somos muchachos fuertes y capaces, todos están bien y podemos jugar al 100%. Pero la pregunta que haría es: ¿cómo podemos jugar un partido tan importante cuando no has jugado un partido durante tanto tiempo?», señaló en una entrevista a The Sunday Times.

El centrocampista del Shakhtar Donetsk jugó un partido por última vez en diciembre, después de que la liga ucraniana se suspendiese por la guerra. «Todo futbolista sabe que si te recuperas de una lesión de mucho tiempo, por mucho que entrenes en el gimnasio y corras, sales a jugar al fútbol y todo es diferente», recalcó.

«El nivel y la fuerza pueden no ser suficientes con un partido, pero se nos pedirá que juguemos dos partidos increíblemente difíciles en quizás cuatro días para llegar al Mundial. Si no hay opción, debemos jugar. Pero creo que sería extremadamente difícil lograr dos resultados positivos. Esperamos que la FIFA y la UEFA lo entiendan y pospongan los partidos para darnos más tiempo para prepararnos», añadió.

Escocia y Ucrania debían enfrentarse el mes pasado en las semifinales de la repesca, pero la FIFA retrasó el partido hasta junio. Gales, que venció a Austria (2-1) en su semifinal, aún debe esperar para saber a qué equipo se enfrentará en la final del ‘playoff’, que decidirá quién conseguirá su billete para el Mundial.

Gales, Escocia y Ucrania ya saben en qué grupo estarían si logran avanzar, ya que el ganador de su repesca estará junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos en el Grupo B.