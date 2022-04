Bandai Namco (Elden Ring) invita a Brandon Sanderson a colaborar juntos en el futuro

MADRID, 4 (Portaltic/EP)

Bandai Namco, la empresa editora tras la publicación de Elden Ring, está abierta a colaborar en el futuro con el autor Brandon Sanderson tras hacer lo propio con George R.R. Martin en el último videojuego desarrollado por FromSoftware.

El autor de género fantástico, que está detrás de la saga Nacidos de la bruma y del universo Cosmere, ha revelado las intenciones de Bandai Namco durante un ‘streaming’ en YouTube dedicado a abrir precisamente un paquete recibido por la compañía.

Dentro de este había diverso material promocional de Elden Ring y una nota en la que Bandai Namco trasladaba a Sanderson su voluntad de trabajar juntos en el futuro. «Están interesados en quizás hacer algo juntos, eso es lo que dice», explicaba el autor en su retransmisión.

«Yo también lo estoy, en realidad», reconocía a continuación. «Así es cómo lo hago: tengo una idea para ellos en mi cabeza por si alguna vez tenía la oportunidad, así que quizás tenga que mandársela y ver lo que piensan», apostilla el escritor.

SANDERSON CRITICA A FROMSOFTWARE POR ELEGIR A GEORGE R.R. MARTIN

El acercamiento entre Bandai Namco y Sanderson tiene lugar después de que este último cargase contra la decisión de elegir a George R.R. Martin, autor de entre otras obras la saga Canción de Hielo y Fuego, para colaborar en Elden Ring.

En su intervención durante un pódcast copresentado por Dan Wells a principios de año, Sanderson empezó respondiendo a un espectador sobre la aparición de sus personajes en otra propiedad intelectual (Kelsier en Fortnite), y acabó criticando que FromSoftware eligiera «a alguien que se pasa el día ‘blogueando’ sobre la NFL, en lugar de a alguien que lleva jugando a sus títulos desde King’s Field y los considera entre sus 10 juegos más jugados».

A continuación, Sanderson explicó «para los que no lo sepan, eligieron a George». Y la reacción del creador de Cosmere fue pensar que «George no juega a videojuegos, George no tiene ni idea, pero ahí lo tienes».