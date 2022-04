El actor Toni Servillo: “Lo de Will Smith es desagradable, pero no me quita el sueño”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El actor Toni Servillo, protagonista de la película ‘Ariaferma’ que se estrena en España este viernes 8 de abril, ha asegurado que la agresión del actor Will Smith al presentador de la gala de los Oscar Chris Rock es «algo muy desagradable», si bien no es un incidente que le quite «el sueño».

«Si digo la verdad, es un suceso al que no le he dedicado ni un minuto y no me interesa en realidad», ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor italiano, quien por el contrario sí admite que el lograr una estatuilla de la Academia de Hollywood o, al menos, estar nominado, sería algo que le gustaría.

«Por ejemplo, tengo en gran estima a Javier Bardem, que es un enorme actor, y lo vi ahí. Es natural que me guste estar nominado y, si eso pasara, sería muy bienvenido y estaría muy bien», ha remarcado uno de los actores italianos más emblemáticos de su generación y actor ‘fetiche’ de Paolo Sorrentino.

«Me siento muy honrado de representar al cine italiano como han hecho otros enormes actores –Gassman, Mastroianni…– y tener alcance internacional, lograr mantener y despertar el interés por este cine que tuvo en un tiempo pasado sus momentos mejores y más gloriosos», ha señalado Servillo, quien no obstante cree que deben «ser otros» quienes juzguen si ha alcanzado el ‘Olimpo’ de los actores italianos.

Preguntado al respecto de sus trabajos con Sorrentino –con quien ha rodado seis películas, incluida ‘La gran belleza’–, el intérprete ha reconocido que trabajar con directores distintos generan «atmósferas diferentes» y por ello «es excitante para un actor enfrentarse a situaciones nuevas».

«Si me limitase a proponer el mismo personaje siempre, terminaría fosilizándome. De todas las películas en las que he rodado a las órdenes de Sorrentino, ninguna es igual o parecida a la anterior. Esto es como cualquier trabajo, tienes que innovar y seguir haciendo cosas nuevas para que lo que hagas continúe siendo excitante y motivador», ha defendido.

En ‘Ariaferma’, dirigida por Leonardo di Costanzo, Servillo da vida a un funcionario de prisiones que se ve desbordado cuando el cierre de una parte de la cárcel lleva a concentrar a los presos en un espacio reducido. Las duras condiciones y la falta de personal llevará al dirigente a abrir la mano en muchas de las peticiones de los reclusos.

«Muy a menudo pasa que al rodar una película te lleva a situaciones que en tu vida normal nunca habrías llegado a plantear. Y te cambia la percepción, que es lo que a mí me ha pasado. Espero que también lo haga con el espectador, porque va a ser capaz de vivir ese dolor y sufrimiento que hay en estos lugares», ha remarcado.

El intérprete reconoce haber encontrado «algo fascinante» en su personaje, que radica en el «enorme conflicto» que se plantea entre «el sentido de la responsabilidad y la gran piedad» que siente por los reclusos. «Muy a menudo, los carceleros viven prácticamente la misma soledad, angustia y segregación que los presos y la gente olvida que muchas veces su trabajo se limita a abrir y cerrar puertas», ha lamentado.

Preguntado respecto a la labor de reinserción de estos centros, Servillo apunta a que esto «depende de la calidad» de la cárcel. «En Italia, hay cárceles modelo que ofrecen reinventar la vida, porque los presos pueden estudiar una carrera o aprender un trabajo. Pero en otros casos, las cárceles son simplemente unos lugares en los que se ejerce una ‘vendetta’ por el mal provocado y eso jamás permitirá una reinserción real», ha concluido.