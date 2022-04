Hallan primer fósil de dinosaurio vinculado al asteroide que los extinguió

Paleantólogos presentaron una pata de dinosaurio, excavada en el yacimiento de Tanis, en el estado de Dakota del Norte, Estados Unidos, que murió por el cataclismo del asteroide que impactó en la tierra y causó la extinción de estos animales hace más de 66 millones de años.

Arqueólogos hipotetizan que el fósil y otras piezas encontradas en Tanis están bien conservadas porque fueron sepultadas por la ceniza causada por el cataclismo que tuvo como epicentro el Golfo de México, frente a la península de Yucatán a unos 3 mil kilómetros de Tanis.

“Tenemos tantos detalles en este sitio que nos dicen lo que sucedió momento a momento, que es casi como verlo en las películas. Miras la columna de roca, miras los fósiles allí, y te trae de vuelta hasta ese día”, dijo Robert DePalma, estudiante de posgrado de la Universidad de Manchester (Reino Unido) que dirige la excavación de Tanis.

¿De qué dinosaurio es la pata?

Thescelosaurus

Sobre la pata, el profesor Paul Barrett, del Museo de Historia Natural de Londres, afirmó a la BBC: “es un Thescelosaurus. Es de un grupo del que no teníamos ningún registro previo de cómo se veía su piel, y muestra de manera muy concluyente que estos animales eran muy escamosos, como los lagartos. No tenían plumas como sus contemporáneos carnívoros”.

“Parece un animal al que simplemente le arrancaron la pata muy rápido. No hay evidencia de enfermedad en la pata, no hay patologías obvias, no hay rastro de que la pata haya sido tironeada, como marcas de mordeduras o partes de ella que hayan desaparecido”, agregó.

El nuevo hallazgo se presenta en un documental basado en tres años de filmación que la BBC emitirá el 15 de abril.

