Feijóo ve a Almeida una “persona íntegra” que va a defender al Ayuntamiento personándose en el caso de las comisiones

«Ha habido pillos durante la pandemia porque no teníamos material sanitario», dice el líder del PP, que revela que habló con al alcalde

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha descrito como una persona «íntegra», y ha resaltado que va a defender al Ayuntamiento de la capital personándose en la causa sobre las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario en la pandemia que investiga Anticorrupción y por la que dos empresarios habrían obtenido alrededor de seis millones de euros en comisiones.

«Ha habido pillos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos material y al no haberlo, pues hay intermediarios para conseguirlo», ha manifestado Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si le parecen suficientes las explicaciones que ha dado el alcalde de Madrid en el episodio de las comisiones en la compra de mascarillas, Feijóo ha asegurado que a él «sí» y ha resaltado que es «muy importante que el Ayuntamiento se persone en ese sumario para defender los intereses y el buen nombre del Ayuntamiento de Madrid». «Eso me parece determinante. Además de las palabras, me parecen mucho más interesantes los hechos que las palabras», ha afirmado.

Dicho esto, ha revelado que ha hablado con el alcalde de Madrid, al que conoce y es «una persona íntegra». «Estoy absolutamente convencido y sabrá defender los intereses del Ayuntamiento de Madrid», ha asegurado, para añadir que Almeida es «abogado del Estado» y, por lo tanto, va a defender «los intereses generales personándose en ese sumario».

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid se personará «inmediatamente» en el procedimiento judicial como afectado en la presunta estafa de un contrato realizado en pandemia para adquirir material sanitario con el objetivo de «ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero», según ha anunciado el propio Almeida.

En cuanto a si le escandaliza el episodio de los comisionistas, el también presidente de la Xunta de Galicia ha subrayado que en la pandemia «ha habido pillos» porque no disponían de material sanitario y actuaban de intermediarios para conseguirlo.

«LOS PAÍSES Y LAS CCAA SE QUITABAN CONTRATOS»

«China era una especie de casa de subastas, donde no solo las CCAA sino también los países puede se quitaban contratos los unos a los otros porque no había mascarillas ni respiradores y porque la gente se moría», ha resaltado, para insistir en que necesitaban material sanitario y no lo tenían.

El líder del PP ha admitido que en ese momento «improvisaron mucho» y, de hecho, ha recordado que declararon el estado de alarma «a mediados de marzo cuando el Covid ya estaba en Italia desde hacía varias semanas».

«El sistema de alerta epidemiológico de nuestro país no funcionó y fue un verdadero desastre desde el punto de vista de la anticipación del virus y la preparación del material sanitario imprescindible que necesitábamos para estar, no mínimamente preparados porque no era posible, pero mínimamente pertrechados», ha finalizado.