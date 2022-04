Apple soluciona el problema que impedía actualizar el firmware de Studio Display a la versión iOS 15.4

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

Apple ha solucionado un problema que ha impedido a los propietarios de su nuevo Studio Display actualizar el ‘firmware’ de este monitor a la versión 15.4, aunque no soluciona el error que la misma debía corregir en relación a la cámara.

A la hora de intentar actualizar Studio Display, los usuarios de este monitor han recibido un mensaje indicando que «la actualización del firmware de Apple Studio Display no ha podido ser completada», según han detallado en uno de los hilos del foro de soporte de Apple.

Apple prometió la actualización para solucionar el problema de calidad de la webcam de Studio Display reportado por sus usuarios, lo que explica la expectación en torno al último ‘firmware’ disponible para el monitor.

La razón que ha impedido a Studio Display de Apple actualizarse sigue siendo desconocida, aunque se puede relacionar la retirada de iOS 15.4, como apuntan en el medio especializado Macworld.

Apple lanzó iOS 15.4.1 el pasado 30 de marzo. El viernes 8 de abril, la compañía dejó de permitir registrar la versión 15.4 de su sistema operativo. Cuando esto ocurre, deja de estar disponible y ningún dispositivo puede instalarlo. De esta manera, el Studio Display fue incapaz de instalar la versión 15.4 y tampoco tenía acceso a la 15.4.1.

La compañía solventó este problema este domingo 10, cuando volvió a permitir registrar la versión 15.4 de iOS y, por tanto, permitiendo que Studio Display fuera capaz de instalarlo. Para su instalación, además, Mac debe tener la versión macOS 12.3.1.

CONFUSIÓN ENTRE LOS USUARIOS DE APPLE

Hasta la resolución del problema, el mensaje que recibían los usuarios les emplazaba a volver a intentarlo en una hora y, si el problema pesistía, «contactar a un proveedor de servicios autorizado por Apple». Según los usuarios del hilo en el foro, si reinician el monitor o lo conectan a otro Mac el problema tampoco se soluciona.

Uno de los usuarios del hilo reconoce que este problema le impidió también instalar la última actualización de ‘software’ de macOS (12.3.1), que incluye la resolución de ciertos problemas en la seguridad. Para llevarla a cabo, tuvo que desconectar sus dos Studio Display y conectar su Mac Studio a un monitor LG.

Otro de ellos se pregunta si el problema no estará realmente en los servidores y no en los propios monitores, puesto que en su caso devolvió uno al ver que el cable estaba dañado pero, hasta ese momento, no registró ningún problema para actualizarse.

Los usuarios del foro de MacRumors también están experimentando problemas similares y, en algunos casos, Apple Support les ha pedido llevar su monitor para ser reparado.