Genera dudas ‘secuestro’ de familia en Playa del Carmen; se trataría de un problema familiar

La posible desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria de Monterrey, que se encontraban de vacaciones en Playa del Carmen, ha generado conmoción, incertidumbre y dudas en redes sociales.

Se trata de Fatima Ibarra Vázquez, madre de María Julia, Miranda Paulina y Julio Santiago Aldape Ibarra, de quienes se supo por última vez el pasado 9 de abril cuando se encontraban en este destino turístico.

El padre de los menores y esposo de Fátima Ibarra fue identificado como Julio Aldape, quien es fundador de la firma Aldape Consultores, una de las más importantes de Monterrey.

A solicitud del abogado, la Fiscalía de Quintana Roo (FGE) lanzó las fichas de búsqueda y la Alerta Amber para localizar a la madre y los menores de 14, 11 y año y medio de edad.

Amigos de Julio Aldape han compartido las fichas de búsqueda y se han solidarizado con él por este posible secuestro.

Sin embargo, este asunto podría tratarse de un problema familiar y no un secuestro, como se ha hecho ver.

Y es que, Julio Aldape utilizó sus redes sociales para escribirle una carta a su esposa en la que le pide recapacitar su decisión de haberse ido con sus hijos. Además le dice que no hay nada que una buena charla y un café no puedan solucionar.

“Claro que lamento lo que esta pasando, pero todo tiene un cómo y un por qué, aunque verdaderamente pienso que no hay nada que una buena charla y un café no puedan solucionar. De mi parte solo me queda agradecerte el proceso de reflexión y de crecimiento por todo lo que esta sucediendo, no me queda nada que lamentar, toda crisis tiene un nuevo comienzo y un renacer en aprendizaje. Claro que me preocupa la situación en la que nos encontramos, no creas que minimizo la gravedad, sobre todo cuando te pienso fuera de casa con mi hijos donde según tú estas huyendo sin que yo sepa de qué”.

— Julio Aldape