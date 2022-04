Sofía Morales: Identifican a organizadores del evento donde murió la menor

Sofía Morales, alumna de la preparatoria 4, quien acudió al centro nocturno ‘Marvelous’ ubicado en la colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc, el pasado 8 de abril, en donde fue drogada con una sustancia (hasta el momento desconocida) y murió antes de llegar al hospital.

Tras la protesta de familiares y amigos por el fallecimiento de la menor, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició con las investigaciones pertinentes e identificó a los organizadores de la fiesta en la que presuntamente fue intoxicada la joven de 17 años.

Te puede interesar: Marchan en CDMX por feminicidio de Sofía Morales; la drogaron en un bar

Se trata de Mauricio “N”, Saúl “N” y Luis “N”, señalados como autores de lo que denominan ‘Sweet Spring’, fiesta a la que convocaron a jóvenes de todas las edades a través de un grupo de Facebook, con información de la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-8/UI-1 S/D/00743/04-202.

Los hombres rentaron el establecimiento de ‘Marvelous’, ubicado en el número 218 de la calle J. Navarro, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde antes era un centro de espectáculos que se desocupó en diciembre pasado.

Sofía no iba a asistir al evento

Aparentemente, Sofía recibió señales de que no acudiera a la fiesta en la que perdió la vida a causa de una sustancia nociva. Con información de familia y amigos, la adolescente no consumía drogas, no fumaba ni tomaba alcohol y ese día su padre olvidó darle dinero para que asistiera al lugar.

Para Sofía era de sus primeras fiestas, ya que cursó la mayor parte del bachillerato en línea por la pandemia por Covid-19, por lo que su padre le permitió acudir al festejo.

La joven, al no tener dinero, fue con su abuela para que le diera efectivo y poder trasladarse de su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón hasta la Cuauhtémoc, donde se localizaba el lugar de la fiesta.

Cuando llegó a ‘Marvelous’, Sofía le mandó un mensaje de texto a su padre con la ubicación del lugar a las 15:30 horas, de acuerdo con la información de la carpeta de investigación iniciada por la FGJ de la CDMX.

Al pasar tres horas, aproximadamente a las 18:30 horas, el padre de Sofía recibió una llamada en la que le comunicaron que su hija había fallecido. El señor se encontraba junto a su hijo Daniel, con quien acudió al Hospital General, donde se encontraba el cuerpo de la menor.

En cuanto llegaron al hospital, las autoridades le dijeron a los familiares que una joven que no había podido ser identificada, ya no presentaba signos vitales. Procedieron a reconocer el cuerpo en donde confirmaron que la víctima era Sofía.

Minutos después, Daniel, hermano de Sofía, se encontró a los padres de Karina, amiga de la menor, quien fue internada por haberse desmayado en el mismo lugar.

Asimismo, el hermano de la fallecida se encontró con otras compañeras de la prepa 4, quienes le aseguraron que dos jóvenes más estaban siendo atendidas por las mismas razones que Karina y Sofía.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: