Marchan en CDMX por feminicidio de Sofía Morales; la drogaron en un bar

Un nuevo caso de feminicidio encendió las alarmas en la Ciudad de México (CDMX), el caso de Sofía Morales, una estudiante recién graduada de la Prepa 4 de la UNAM, que murió después de ser drogada con una sustancia que le agregaron a su bebida en un antro de la Colonia Doctores de la capital.

En el lugar, algunas de sus amigas también se pusieron delicadas de salud el viernes pasado; sin embargo, la joven no sobrevivió y murió al interior de la ambulancia en el traslado desde la discoteca “Marvelous” hacia el hospital.

Por tal razón, diferentes colectivos feministas, estudiantes del plantel de la Máxima Casa de Estudios se colocaron la mañana de este miércoles en el Ángel de la Independencia y partieron con rumbo al Zócalo capitalino para exigir justicia y se esclarezca el caso de la joven de 17 años, quien murió por una sobredosis.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) puso en marcha una investigación bajo el protocolo de feminicidio, compañeras, familiares y organizaciones claman por un cese de la violencia en su contra, que se ha visto agravada desde el inicio de este 2022 en la ciudad y las diferentes entidades del país.

“No estamos solas, nos falta Sofi”, “Sofía escucha, esta es tu lucha”, “Que ser mujer no nos cueste la vida”, “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, se podía leer en algunas de las pancartas que mostraron las manifestantes la mañana de este miércoles.

En su recorrido para protestar por el feminicidio de Sofía Morales, se detuvieron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, escribieron su nombre y pegaron algunos de sus dibujos, pues la joven iba a ingresar a la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM.

Hoy nos faltan:

Victoria Guadalupe, Sofía Morales, Fernanda Contreras, Laura González y Evelin Ramírez (victimas de feminicidio) y Debanhi Escobar (desaparecida).



¿Todavía nos van a preguntar qué porqué estamos enojadas? En México no se puede ser mujer. — La leona no es como la pintan (@DianaLGalindo94) April 11, 2022

“Le arrebataron sus sueños, por lo que hoy pedimos justicia y alzamos la voz en nombre de nuestra amiga y compañera Sofía, que ya no se encuentra con nosotros, que esto no quede impune”, expresaron sus compañeras tras su fallecimiento.

