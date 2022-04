Papa El Papa invita a mirar “un poco más allá” de la guerra en Ucrania aunque “golpee mucho” por estar en Europa

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)

El Papa, que ha enviado a su limosnero pontificio, el cardenal polaco Konrad Krajewski, a Ucrania para llevar una ambulancia medicalizada y celebrar los ritos de la Semana Santa con los católicos del país, ha instado a mirar un poco más allá de ese conflicto aunque «nos golpee mucho» por estar en Europa.

«En este momento, en Europa, esta guerra nos golpea mucho. Pero miremos un poco más allá. El mundo está en guerra, el mundo está en guerra. Siria, Yemen, y luego piensa en los rohingya, expulsados, sin patria. En todas partes hay guerra. El genocidio de Ruanda hace 25 años», ha declarado el Papa en una entrevista televisada en el programa «A sua immagine» (A su imagen) de la cadena de televisión Rai1 este Viernes Santo.

El pontífice – que en el vuelo hacia Malta reveló ante los periodistas que estaba considerando un viaje a Kiev- ha constatado que es «duro» decirlo, pero que el mundo ha elegido la «guerra» que es «implementar el cainismo, es decir, matar al hermano».

Del mismo modo, Francisco ha sentenciado que si bien no puede abrir un diálogo con el diablo, que ha caracterizado como «el mal absoluto», sí se puede hablar con las personas que tienen la «enfermedad del odio».

«Jesús dialogaba con muchos pecadores, incluso hasta con Judas al final como ‘amigo’, siempre con ternura, porque todos tenemos siempre -con el Espíritu del Señor que Él ha sembrado en nosotros- algo bueno.

Y cuando estoy frente a una persona y siempre tengo – todos decimos, esto lo digo de manera diferente – cuando estamos frente a una persona tenemos que pensar qué digo de esta persona: el lado malo o el lado oculto, que es más bueno. ¡Todos tenemos algo bueno, todos! Es precisamente el sello de Dios en nosotros», ha aseverado.

De otro lado, el Papa también se ha referido en la entrevista al diálogo con los ortodoxos, que están preparando la Pascua con una semana de diferencia con los católicos, porque siguen – como los católicos orientales- el calendario juliano y no el gregoriano.

«Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de fraternidad a todos mis hermanos obispos ortodoxos, que están viviendo esta Pascua con el mismo dolor con el que la estamos viviendo nosotros, yo y muchos católicos. No es fácil ser obispo… ¡y gracias a Dios que no es fácil! Por eso no entiendo a los que quieren ser obispos. No saben lo que les espera. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los obispos ortodoxos como hermanos en la fe», ha señalado.

El pontífice ha revelado que desde hace tiempo la Santa Sede está trabajando en un encuentro con el patriarca ortodoxo de Rusia, Kirill, que debería realizarse en algún país de Medio Oriente.