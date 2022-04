“Hazlo, pero no me digas nada”, esposa de soldado ruso consciente que abuse de ucranianas

Olga Bykovskaya, esposa del soldado ruso, Roman Bykoysky, se volvió viral en redes sociales al darle permiso a su pareja de que pudiera abusar sexualmente de ciudadanas ucranianas, pero con la condición de que usara condón.

A través de redes sociales el Servicio de Seguridad de Kiev, dio a conocer el audio en el que se puede escuchar como Olga Bykovskayal, le dice a su esposo Roman Bykoysky. “Viólalas. Pero no me digas nada, entiende”.

En el audio se escucha primero a la mujer exclamando: “Así que sí, hazlo allí. Mujeres ucranianas. Viólalas. Sí. Pero no me digas nada, entiende”. Ante esto, el soldado responde: “Ajá. ¿Entonces debería violar y no decirte nada?”.

Olga Bykovskaya y Roman Bykoysky El audio fue filtrado en redes sociales por el servicio de seguridad de Kiev. (Especial)

“Sí, para que no sepa nada”, responde ella, mientras ambos se ríen, de esta forma, el soldado señala “¿Por qué preguntas? “¿Realmente puedo?” y su esposa reafirma su postura diciendo: “Sí, te lo permito. Solo usa protección”.

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок



Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні ⬇️ pic.twitter.com/2C0vF0Msb8 — СБ України (@ServiceSsu) April 12, 2022

Cabe recordar que el audio difundido es del pasado 12 de abril, luego de que el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, acusó a las tropas rusas por su crueldad inhumana hacia mujeres y niños.

“No todos los violadores en serie alcanzan la crueldad de los soldados rusos”, dijo el presidente de Ucrania, tras indicar que había pruebas de los abusos sexuales que habrían cometido las tropas de Vladimir Putin.

