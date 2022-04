Layda Sansores niega persecución por orden de aprehensión de Fernández Montúfar

Después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la orden de aprehensión contra el exalcalde del municipio de Campeche y otrora candidato de al gobierno estatal, Eliseo Fernández Montúfar, por la presunta comisión del delito de peculado, Layda Sansores descartó que se trate de persecución política de su gobierno en contra del político de Movimiento Ciudadano.

“Esta orden de aprehensión es consecuencia –ni siquiera de una denuncia que hayamos puesto nosotros– la auditoría que el estado hizo al municipio y encontró el delito de peculado, que este tiene cárcel obligatoria y no lo pueden eximir de la clase preventiva con una multa”.

#Campeche | "Eliseo anda prófugo y fugitivo, tiene miedo porque el delito de peculado amerita cárcel, debió presentarse para responder por los señalamientos de la ASECAM", señaló Layda Sansores ante la orden de aprehensión del ex alcalde. Video: Cortesía. pic.twitter.com/8hmskQbjJn

El pasado 15 de marzo, la gobernadora señaló que Fernández Montúfar tendría que rendir cuentas por la erogación de 51 millones 240 mil pesos, pues los informes de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM) revelaron que el exmandatario municipal solo había acreditado gastos por un millón 800 mil pesos del monto antes mencionado.

Entre las presuntas actividades ilícitas con las que se vincula a la administración de Montúfar está la malversación de fondos relacionada a operaciones con recursos de procedencia ilícita, facturación falsa, defraudación fiscal y asociación delictuosa.

Sansores San Román añadió que la investigación en contra del exfuncionario se viene siguiendo desde el sexenio anterior. La mandataria estatal refirió que este tipo de pesquisas se solían guardar solo para usarse como venganza; no obstante, aseguró que en su gobierno se va actuar indistintamente.

“Vamos a actuar conforme a derecho, no hay ninguna intención de venganza, luego no sabemos ni quiénes son responsables, pero estamos actuando porque no queden en impunidad estos delitos que se hicieron parte de la vida cotidiana”.

— Layda Sansores San Román.