Layda Sansores exhibe terreno de 7 hectáreas de “Alito”; pide “atinarle al precio”

Layda Sansores reveló que, además de la mansión que se construyó en 16 lotes ubicados en Lomas del Castillo en Campeche, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, adquirió un terreno de 7 hectáreas que está a contra esquina de dicha propiedad.

Durante una sección de la emisión del “Martes Informativo”, a la que la mandataria estatal llamó “Las shingaders”, Sansores San Román exhibió imágenes de la propiedad que presuntamente cuenta con canchas de futbol, tenis, caballerizas, y un estacionamiento para más de 30 automóviles.

La gobernadora de Campeche mezcló la palabra maya «chan», que significa pequeño, con la expresión «casita» para referirse en tono irónico a las propiedades del dirigente nacional del PRI, e incluso pidió perdón a Enrique Peña Nieto por haber comparado la “Casa Blanca” con las propiedades del Moreno Cárdenas.

«Decían que yo había comparado la casa de ‘Alito’ con la casa de Peña Nieto, no, no, no. Si la comparé fue para decir –perdón Peña Nieto– pero la casa de Peña Nieto era “chan, chan casita”, estaba requetechiquita comparada con esta».

— Layda Sansores.