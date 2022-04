Feminicida de Evelin es buscado por ser parte de red de trata en Morelos

En un "diablito" fue trasladado el cadáver de Evelyn Afiune Dieron a conocer un video que donde se observa que el presunto asesino de Evelin Afiune fue traslado por un sujeto en un "diablito de carga" después de que el crimen se cometiera en una barbería ubicada en Calzada Santa Inés de la Ampliación Emiliano Zapata de Cuautla, Morelos. Después de que las Autoridades solicitaron los videos de seguridad en los que se muestra a la joven de 22 años de edad buscando empleo en el comercio, al cual llegó en un taxi acompañada de un hombre. En el video se observa que fue por la madrugada del 25 de marzo, cuando el sujeto salió del local con bolsas negras que subió a un diablito, recorrió cerca de un kilómetro y las abandonó en un apantle de la zona, donde fue encontrado el cuerpo la tarde del 26 de marzo. En otro video se observa que Evelyn llegó al lugar en un taxi acompañada por un hombre, sin embargo, la joven ya no salió y hasta el momento no se sabe cuántas horas estuvo con vida en el lugar. Hasta este día no se ha dado con el paradero del individuo, quien dejó de abrir la barbería desde el pasado 24 de marzo. En la imagen se puede observar como el sujeto lleva el diablito junto con bolsas.