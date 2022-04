Debanhi Escobar. ¿Deberían parar los cuestionamientos hacia sus amigas?

Este es el lugar donde apareció el cuerpo de Debanhi Escobar en Monterrey Así luce el motel Nueva Castilla, lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar en Monterrey

‘Las amigas no se dejan’ fue la frase enfática de Mario Escobar, padre de Debanhi Susana, la joven de 18 años localizada sin vida dentro de una cisterna del Motel Nueva Castilla, localizado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Uno de los cánticos que suenan constantes en las marchas y movilizaciones feministas es el que dice “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, sin embargo, desde las primeras versiones de la desaparición de Debanhi, el tema fue ampliamente cuestionado en redes sociales y diversas agrupaciones de mujeres.

¿Cómo desapareció Debanhi?

La historia de la joven inició el viernes 8 de abril, como cualquier fin de semana en el que los chicos salen a divertirse, ella y sus amigas fueron a una fiesta en la Quinta el Encanto, localizada en el municipio de Escobedo.

La versión de la familia señala que ahí, las otras dos jóvenes que la acompañaban salieron del evento social dejándola sola, sin embargo “enviaron a un taxista de aplicación ‘de confianza’ para recogerla”, mismo que metros más adelante bajó del auto presuntamente por un incidente del que no se conocían mayores detalles, hasta este viernes, cuando el papá de Debanhi, Mario Escobar, habría adelantado que fue debido al acoso y tocamientos hacia su hija.

Como “prueba” de que la había dejado sola, “a salvo” (a su decir) en medio de la carretera hacia Nuevo Laredo, el taxista tomó una fotografía que se hizo viral en las redes, en la que se observa a Susana de pie sobre el camellón mirando fijamente hacia el frente, fue la última imagen con vida de la estudiante de Derecho.

¿Qué pasó con las amigas de Debanhi?

Esta ha sido una de las interrogantes que el caso ha traído y que ha generado mucha conversación tanto en redes sociales como en medios de comunicación, algunas posturas critican el actuar de las acompañantes de la joven ya que por razones desconocidas decidieron dejarla “a su suerte” en la madrugada.

Sin embargo, de acuerdo con información de diario El Universal, colectivos feministas como Criminología Feminista aseguró que “ni en esa ni en ninguna situación debería de pasarnos nada, deberíamos salir a las calles sin miedo y seguras de volver” ; o las activistas de Mujeres de la Sal afirman que “la culpa no es de las amigas, la culpa es de quién pudo habérsela llevado”.

Para María Elena Esparza Guevara, Maestra en Desarrollo Humano y fundadora de Ola Violeta A.C., la polémica que se desató en redes sociales por la desaparición de Debanhi en el estado de Nuevo León, un estado que acumula “una pésima racha reciente de este crimen tan terrible para familiares que pueden llegar a pasar hasta años de vida buscando a sus seres queridos” no debería centrarse en las amigas de la joven.

