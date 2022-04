Estados Docentes de la UMU presentan este viernes la ILP del Mar Menor en la sede de Organización para las Naciones Unidas

La intervención se podrá seguir por videoconferencia dentro del evento ‘Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature’

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Los profesores de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente y Eduardo Salazar, y el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, presentarán la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y su Cuenca este viernes, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York (EEUU).

En concreto, los docentes y el regidor explicarán en qué consiste esta iniciativa en el marco del evento ‘Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature’, que se emitirá en directo.

Este acto, que alcanza su undécima edición, forma parte del programa ‘Armonía con la Naturaleza’ de Naciones Unidas, que aborda la drástica pérdida de biodiversidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos y los efectos de la crisis climática, así como la necesidad de un cambio de paradigma de la ley, la economía y la educación, cambiando el foco desde el ser humano hacia la Tierra.

Según han explicado desde la UMU en un comunicado, en algunos casos el poder judicial ha exigido la actuación del Estado afirmando o restableciendo los derechos de ríos, bosques o glaciares, mientras que en otros los órganos legislativos han reconocido los derechos de la Naturaleza o la Madre Tierra, como es el caso de la iniciativa que se promueve desde la Cátedra.

El reconocimiento de una personalidad jurídica para el ecosistema del Mar Menor ejemplifica la creciente aceptación de la cosmogonía de los pueblos indígenas en el cuerpo del derecho positivo occidental.

Para los responsables de la Cátedra, el hecho de que Naciones Unidas incluya la ILP dentro de la actividad de este programa representa «un refrendo definitivo para que su propuesta siga adelante», y esperan que el trámite parlamentario finalice de forma positiva en la búsqueda de la protección y recuperación del Mar Menor.

El programa completo de este evento, con la lista completa de ponentes y conferenciantes, puede consultarse en la dirección ‘http://harmonywithnatureun.org/dialogues/’, desde la que se ha preparado además el acceso a la emisión en streaming del evento.

Muchos de los fedatarios que participaron en la recogida de firmas de la ILP saldrán a la calle en varios municipios para difundir la noticia entre las personas que no puedan acceder a los canales de Internet.

Además, el Ayuntamiento de Murcia facilitará una sala del Edificio Moneo desde las 20.00 a las 23.00 horas para seguir las intervenciones. También el Consistorio alcazareño proyectará el acto en el salón de plenos, a partir de las 20.30 horas.