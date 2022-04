Fútbol/ José Luis Gayà: “Nos jugamos toda la temporada en esta final”

«No me molesta que el Betis tenga el cartel de favorito»

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, confesó que afrontar la final de la Copa del Rey de este sábado (22.00 horas) ante el Betis sabiendo que se juegan «toda la temporada», al mismo tiempo que reconoció que no le «molesta» que los béticos lleven el cartel de «favoritos» en un duelo en el que está «seguro» de que se verá «la mejor versión» del conjunto ‘ché’.

«En 2019 veníamos con le trabajo hecho, estábamos más tranquilos, y al final pudimos ganar. Este año no estamos donde queríamos en Liga, lejos de las posicione de Europa, pero esa presión no nos tiene que afectar. Nos jugamos toda la temporada en esta final, pero bendita presión. Nos daría un título y poder estar en Europa la siguiente temporada, sería magnífico», comentó Gayà en la rueda de prensa previa a la final ante el Betis.

El lateral valencianista recordó la final de Copa del 2019, en la que se impusieron al Barça, como «una guinda a la buena temporada». «Pero en este momento no tenemos el objetivo que queremos en Liga cumplido. No llegamos igual, pero no quiere decir nada. Sabemos de la importancia del partido de mañana, dejaremos todo en el campo», recalcó.

«Les transmito que estén tranquilos, que disfruten. Llegar a una final ya es muy importante, Valencia está ilusionada y ahora nos queda disfrutar. En 2019 traté de disfrutar al máximo y pudimos ganar, mañana será igual. Que la presión no nos influya, no sabemos cuándo podremos volver a jugar una final», insistió el lateral.

«SI GANAMOS SERÁ PORQUE SOMOS UN EQUIPO ANTIDEPORTIVO»

Gayà valoró el favoritismo del Betis para este sábado, afirmando que «en una final se igualan las fuerzas», argumentando que en 2019 el FC Barcelona también era «favorito» y terminaron llevándose el título. «No me molesta para nada (que sean favoritos). Tenemos que centrarnos en cómo jugarles, hacer un partido exigente y aprovechar nuestras opciones», analizó, pidiendo que el arbitraje no influya en el partido.

«Mañana veremos la mejor versión del Valencia. En estas citas lo importante es cómo afrontemos el partido, tenemos que vaciarnos. Sé que nos vamos a esforzar al máximo. Estamos nerviosos, pero a la vez estoy tranquilo porque lo vamos a dar todo. Si nos toca ganar lo disfrutaré como el que mas, pero en mi cabeza está hacer un buen partido», aseguró el capitán ‘ché’ sobre el «plan» del equipo para derrotar a los béticos.

Además, Gayà criticó las declaraciones del técnico del Betis, Manuel Pellegrini, quien instó a sus futbolistas a no caer en las «provocaciones» de los valencianistas y deseó que mañana se vea un «partido de fútbol», aludiendo a las interrupciones y faltas por parte del Valencia.

«Son declaraciones que no tienen sentido, hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. No tiene sentido hablar de algo que no ha sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y si ganan ellos será porque juegan bien», lamentó.

Como capitán del equipo, Gayà sería el encargado de levantar el trofeo si finalmente vencen a los andaluces, un hecho que sería «increíble». «Ni en los mejores sueños lo he imaginado», confesó, antes de reconocer el papel crucial de la afición. «Es un plus más. Cuando salgamos sabemos que no estamos solos, hay una afición detrás que ha estado en los momentos más complicados. No han sido los mejores años y la gente ha estado al máximo. Solo por eso intentaremos llevarles la Copa a Valencia», zanjó.