Peri Rossi pidió a Cecilia Roth la lectura de su discurso en el Cervantes pese a no conocerse personalmente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La escritora Cristina Peri Rossi pidió a la actriz Cecilia Roth leer su discurso en el acto de entrega del Premio Cervantes pese a que no se conocían personalmente, tal y como ha desvelado la propia intérprete argentina en un breve encuentro con la prensa a la conclusión de la ceremonia.

Roth ha explicado que recibió la propuesta de acudir a la entrega hace dos semanas a través de su agente en Europa. Desde entonces, la actriz buscó infructuosamente establecer contacto con la premiada.

Una dirección de correo mal apuntada impidió ese encuentro virtual entre las dos protagonistas del día, hasta que fue este pasado jueves, un día antes de la ceremonia, cuando Roth recibió un correo de Peri Rossi –del que no ha desvelado su contenido–.

En cualquier caso, para la actriz ha supuesto un honor, tal y como ha reconocido, puesto que admira la obra de la autora uruguaya desde hace muchos años –y, de hecho, se ha emocionado a la conclusión de la lectura del discurso–.

Precisamente, el pasado martes, pese a ser preguntada por esta cuestión, la actriz no quiso aclarar la vinculación con la premiada escritora. «Se dijo algo que no tenía que haberse dicho y no era el momento, por lo que no quisiera contar nada antes de que esto suceda», señaló entonces.