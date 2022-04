O.Pró La UNRWA alerta que se enfrenta a una “implosión financiera” por falta de fondos

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos avisa que cinco millones de personas corren peligro si suspende sus actividades

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El comisario general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNWRA), Philippe Lazzarini, ha avisado de que cinco millones de personas a las que atiende en los territorios palestinos, Jordania, Siria y Líbano corren peligro de quedarse sin atención por la amenaza de la «implosión financiera» a la que la agencia lleva enfrentándose desde hace una década por falta de fondos hasta convertirse en una situación «insostenible».

«Cada año, y especialmente en la última década», ha declarado Lazzarini en un mensaje dedicado a los refugiados, «habéis escuchado que la UNRWA tiene problemas de liquidez y está cerca de la implosión financiera, solo para acabar sobreviviendo de puro milagro», ha lamentado el comisario.

«Se ha convertido en una costumbre que las personas que han ocupado este cargo acaben pidiendo ayuda si queremos que continúen los servicios que proporcionamos», ha añadido.

El comisario ha descrito una «dolorosa realidad» en la que los recursos disponibles para la UNRWA se han estancado, mientras que las necesidades de los refugiados de Palestina y el coste de las operaciones siguen aumentando.

Lazzarini no se ha andado con rodeos y asegurado que el problema de la falta de financiación de la UNRWA tiene ahora carácter «crónico», resultado de una combinación de cambios en las prioridades geopolíticas, nuevas dinámicas regionales y la aparición de nuevas crisis humanitarias agravadas por la fatiga de los donantes por uno de los conflictos sin resolver más largos del mundo, el israelo-palestino.

«Además, la UNRWA también ha estado cada vez más expuesta a la política interna en algunos de sus países que ejercen donantes tradicionales. Las campañas coordinadas que tienen como objetivo deslegitimar y desfinanciar a la Agencia y erosionar los derechos de los refugiados de Palestina han aumentado en frecuencia y agresividad», ha añadido.

Hay que recordar, por ejemplo, que el Gobierno de Estados Unidos canceló todos los fondos que destinaba a la agencia en 2018 tras reducir meses antes las partidas de financiación al considerar que el organismo era simplemente un instrumento político sin capacidad real de asistencia, y manipulado por intereses ajenos a los esfuerzos de paz.

Lazzarini ha hecho hincapié en que la UNRWA hasta ahora ha logrado gestionar esta falta de financiación crónica a través de medidas continuas de control de costos y austeridad, hasta el punto de agotarlas.

«Pero esto no es sostenible», ha explicado en su mensaje, recogido por la agencia oficial de noticias palestina WAFA. «Una de dos: o esperamos con los dedos cruzados a que la implosión financiera no suceda, o admitimos que esta situación no puede aguantar y desembocará, inevitablemente, en la erosión de la calidad de los servicios de UNRWA o, peor aún, en su interrupción».

«Ustedes tienen a recibir servicios básicos como salud, educación y protección social a través de una red de seguridad social. También tienen derecho a una vivienda digna y una narrativa y memoria colectivas y a tus registros individuales», ha recordado a los palestinos antes de admitir que, todavía en 2022, «no se les ha ofrecido una solución y, lamentablemente, ninguna parece asomar en el horizonte».