“Dejé de escuchar la música; mi celular ya no estaba”: usuario del Metro CDMX

El robo a pasajero a bordo de Metrobús, Metro, microbús y taxi va al alza en la Ciudad de México, después de que se había registrado una baja durante el año pasado, aunque dicho periodo fue de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

De enero a marzo de 2022 se cometieron 100 robos más que en el año pasado a los usuarios que transitan por el Metro de la Ciudad de México.

Luis López fue una víctima de este delito en la capital del país, cuyo caso asegura ‘es uno de los más comunes en este transporte’ y le tocó en aquella ocasión.

El ciudadano de 34 años contó a Publimetro que a inicios de año, en un día habitual de su traslado al trabajo, fue víctima de la delincuencia en el interior del Metro de la ciudad.

Explicó que el robo se ejecutó en medio del tumulto que nuevamente se registra en las estaciones y que da cuenta del regreso a la normalidad en esta entidad.

“En realidad me di cuenta unos minutos después. Llevaba puestos los audífonos y cuando se abrieron las puertas -como suele ser- me empujaron para ingresar. Ya adentro, cuando el tren avanzó, me percaté que ya no escuchaba nada de música y mi celular ya no estaba”

— - dijo.