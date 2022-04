México no es el único país que sufre de feminicidios

México es uno de los países de América Latina con más violencia de género, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), determinó que el país se encuentra en el lugar número 23 de la lista con una cifra de aproximadamente tres feminicidios registrados por cada 100 mil entre 2012 y 2016.

La tasa de feminicidios en el país incrementó, pues en las cifras más actuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registró que tan solo en los meses de enero a junio del 2020 se contabilizaron mil 844 feminicidios.

Sin embargo, no solo en América Latina hay registro de este tipo de violencia contra las mujeres, Europa también sufre de una tasa alta de varios tipos de agresiones de género, entre ellas el feminicidio.

De acuerdo con las estadísticas realizadas y registrados en el “Informe Anual de Feminicidios y Otros Asesinatos de Mujeres en España en 2020″, en el país europeo se registraron un total de 98 casos de feminicidios y otros asesinatos de mujeres, cometidos por hombres en 2018, y un total de 99 en 2019.

Uno de los casos más impresionantes en España es el de la joven Marta Calvo, de 25 años, que desapareció en noviembre del año 2019 en Manuel, Valencia, tras asistir a una cita con un hombre de la región.

Las autoridades valencianas comenzaron la búsqueda inmediata de la joven, gracias a su madre, Marisol Burón, quien compartió con la policía la ubicación que le envío su hija por WhatsApp el día de su desaparición.

No fue hasta un mes después que Jorge Ignacio Palma, de 38 años, se entregó a la Guardia Civil y aseguró haber descuartizado a Marta para después repartir sus restos en varios contenedores; el cuerpo de la joven fue buscado durante meses por la Policía de Valencia y en octubre de 2021, el operativo concluyó sin éxito.

Al no encontrar el cuerpo, la madre de Marta apeló en el Congreso de los Diputados, una iniciativa legislativa popular con el objetivo de tipificar como delito autónomo la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio o asesinato.

Tras investigaciones se descubrió que el feminicida de Marta, le había quitado la vida también a Arliene Ramos y Lady Marcela, y abusó sexualmente de ocho mujeres más. En febrero del 2022, el juez procesa al presunto asesino.

Actualmente, en una entrevista con el medio español 20 minutos, Marisol Burón confirmó su triunfo a casi tres años de la desaparición y muerte de su hija, informando que el juicio comenzara el próximo 13 de junio y asegura que está “haciendo justicia para que no haya ninguna víctima más”, asegurando que lo que está haciendo “no es venganza”.

A pesar de que Jorge Ignacio Palma sigue sin confesar el paradero de los restos del cuerpo de Marta, su madre cree que “una persona que esconde el cuerpo lo esconde por algo”, ya que éste confesó tiempo después haber encontrado a la joven ya muerta después de mantener con ella relaciones sexuales.

España. Marta Calvo. (Twitter: @GabineteForte)

Dentro de las investigaciones, se determinó que Palma abusaba de sus víctimas después de sedarlas colocándoles grandes cantidades de cocaína dentro de su órgano sexual.

“No le dio tiempo. La llevó donde están las otras, por eso no dice dónde está el cuerpo, porque hay más. En esa fosa hay más mujeres, tengo ese presentimiento”, asegura Marisol Burón.

Las autoridades españolas le han dado más privilegios que sanciones al feminicida en serie de Valencia, pues menciona Burón que “él tiene muchos derechos. Él tiene un derecho a callar, tiene derecho a mentir y la ley le ampara. ¿Qué derechos tengo yo? ¿Qué derechos tiene mi hija? Creo que España quiere leyes más duras. No me entra en la cabeza que no estén de acuerdo con que una persona que esconde un cuerpo tenga más delito. No lo puedo entender. Eso es, al revés, debería estar más penado”.

Lamentablemente, este caso no entra dentro de las estadísticas de mujeres víctimas mortales por violencia de género porque la “Ley Integral” de 2004 de la región española, únicamente considera víctimas a aquellas mujeres que hayan sido agredidas por sus parejas o exparejas y a sus hijos menores.

Palma no era pareja ni expareja de Marta, ni de ninguna de las otras dos víctimas, es por eso que durante años su madre, Marisol Burón, ha luchado para exigir justicia por ella y todas las mujeres que sufrieron de feminicidio, asegura que “sin ninguna duda, este es un caso de violencia de género con todas las letras, digan lo que digan”.

