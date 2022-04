Por ahora, la mexicana Melissa Lucio escapa de la inyección letal en Texas

La ejecución de la mexicana Melissa Lucio en Estados Unidos, que estaba programada para el miércoles, fue pospuesta debido a una decisión de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas, esta decisión se adelantó a la petición que haría Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado al gobernador Greg Abbott para que suspendiera la ejecución.

Melissa Lucio es la única latina que está en el corredor de la muerte, se le acusa de causar la muerte de su hija Mariah de 2 años en febrero de 2007, los fiscales argumentaron que la mujer abusó fisicamente de su hija, por lo que su cuerpo tenía varios moretones, lesiones en la cabeza y un brazo estaba fracturado.

Esto te interesa: Ejecución de Melissa Lucio: Lo que hay que saber

Sin embargo, su defensa argumento que hay nuevas pruebas que confirmará que la mujer de 53 años es inocente; además de Lucio, en Texas hay otras cinco mujeres presas en espera de que terminen con su vida por medio de la inyección letal.

En una imagen sin fechar, Melissa Lucio sostiene a su hija Mariah, junto a una de sus otras hijas, Adriana. (Fotografía cortesía de la familia de Melissa Lucio vía AP) (AP)

“Doy gracias a Dios por mi vida”, dijo Lucio, de 53 años, en un comunicado emitido por sus abogados.

La defensa añadió que los fiscales basaron su caso en pruebas médicas falsas y una confesión forzada luego de un interrogatorio de una hora con los Texas Rangers. Dijeron que Lucio, que no podía dormir porque estaba embarazada de mellizos y afirmó su inocencia más de 100 veces, pero fue ignorada, según dio a conocer NBC News.

➡| Ella es Melissa Lucio, una mujer de origen mexicano condenada a #muerte en Texas tras el presunto #asesinato de su hija de 2 años; su familia asegura que ella no cometió delito alguno. (1/2) pic.twitter.com/dSVny1GLSo — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 25, 2022

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Lucio en una carta a legisladores texanos.