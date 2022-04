A los ocho años, Luisa fue abusada por un amigo de su padre; no le creyeron

Luisa tenía ocho años cuando fue abusada por un amigo de su padre en una reunión familiar, cuando se atrevió a relatar lo sucedido, no le creyeron. Este es uno de los tantos casos que se exponen en el reporte ‘Créeles, siempre dicen la verdad’, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Según revela el informe del organismo, a sus 13 años Luisa buscó ayuda ‘porque el agresor es muy cariñoso con su hermana menor y no quiere que ella sufra lo mismo’.

Otro caso es el de Jorge (un nombre ficticio como todos los empleados en dicho reporte para resguardar su identidad). Era solo un niño de cinco años cuando su hermano lo obligó a hacerle tocamientos, que cuatro años después se convirtieron en violación. No lo había podido hablar con nadie, por miedo o vergüenza, hasta ahora que ya tiene 54 años de edad.

Temor, pena, sentirse sola o solo son factores que inciden en que las víctimas de Abuso Sexual Infantil no denuncien o no reporten.

Tal fue la situación de Olivia, quien padece una lesión en la cadera que, a sus 24 años, le dificulta sus actividades cotidianas. Hace un mes decidió revelar a su madre y padre el motivo: cuando tenía entre los seis y nueve años fue víctima de violaciones por parte de su tío, que entonces era un adolescente.

Abuso sexual infantil

En la víspera del Día de la Niña y el Niño, a conmemorarse este 30 de abril, el Consejo Ciudadano informó que 32% de las víctimas atendidas fue por ataques ocurridos hace más de cinco años y 15% entre uno y cuatro años. El 60% de los abusos se presentaron cuando tenían entre 7 y 11 años de edad, y en el 34% fue entre los 4 y 6 años.

El reporte, basado en el análisis de los casos atendidos por la Línea de Seguridad o el Chat de Confianza 55 5533 5533, identifica que el 27% no quiere denunciar porque no cuenta con respaldo familiar, teme que su familia no le crea o proteja al agresor, siente culpa o tiene apego emocional con el victimario; un 20% solo desea apoyo psicológico, el 7% es la primera vez que habla del tema y 4% tiene miedo al abusador, entre otras razones.

La investigación identifica que en siete de cada 10 casos de Abuso Sexual Infantil (ASI), el agresor es un familiar de la víctima, principalmente un tío o un primo, que emplea frases como: “si dices algo te vas a quedar sin familia” o “si te dejas, te voy a comprar lo que tú quieras”.

Los datos revelan un incremento de 496% en los reportes provenientes de todo el país relacionados con menores de 17 años, al pasar de 80 en 2020 a 477 el año pasado. Al primer trimestre de 2022 ya se habían presentado 113.

