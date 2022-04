Fútbol/ Emery: “Jugamos contra el principal favorito, pero queremos tener protagonismo”

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, insistió este martes en que su equipo está en semifinales de la Liga de Campeones «con la certeza de que lo merece», ante una «versión mejorada y actualizada» del Liverpool, «favorito» en una eliminatoria que supone un «reto mayor», aunque «la ilusión y la motivación también son mayores», y en la que quieren «tener protagonismo».

«Lo vivo con naturalidad, dentro de las exigencias y posibilidades de ir dando pasos como entrenador. El Villarreal me dio la oportunidad de hacer un proyecto bonito. Este año tenemos un equipo para ir trabajando y encontrar estas semifinales. Estamos aquí con la certeza de que lo merecemos, y desde ese reconocimiento tenemos que competir con el principal favorito que es el Liverpool. Pero con la ilusión de querer competir y sacar nuestra mejor versión, al nivel que se demanda», afirmó Emery en la previa del duelo en Anfield de este miércoles (21.00 horas).

El técnico ve con «normalidad» la presencia del ‘Submarino Amarillo’ en esta ronda europea, conocedor de que el Liverpool supone «una mayor dificultad después de la Juve y el Bayern». «Hay que trabajar la mejor versión nuestra individual y colectiva. Y dejarnos ir en la ola de las vivencias que estamos teniendo desde la temporada pasada, todos juntos», señaló.

«Concentrados en el foco de cada partido. Sabiendo que son unas semifinales y jugamos contra el principal favorito, pero queremos ser nosotros, tener nuestro protagonismo. Estamos aquí porque somos, no es un pasaje que termina y que lo vamos a dar por buenos, queremos ser protagonistas. Jugamos contra un equipo que es favorito, puede ser superior a nosotros, pero tenemos nuestros mecanismos para competir», añadió.

«LA DIFICULTAD ES MAYOR, PERO TAMBIÉN LO SON LA ILUSIÓN Y LA MOTIVACIÓN»

Y Emery lamentó que el «factor sorpresa» que sí fue importante en las dos rondas anteriores, ya no ayudará a los castellonenses. «En la primera eliminatoria ante la Juventus hubo momentos que desde no ser favoritos y empezar perdiendo el factor sorpresa fue más importante para que la reacción de la Juve no llegase. También fue importante el factor sorpresa ante el Bayern, para responder a las exigencias del rival. Eso ahora ya no está presente», comentó.

«Las primeras declaraciones (desde Liverpool) vienen con mucha inteligencia, nos respetan. Ellos saben que la eliminatoria va a ser difícil y saben que tienen que poner todo, y que tienen potencia, y se sentirán favoritos porque es algo natural y normal, pero desde el respeto. La dificultad es más grande, el reto es mayor, pero la ilusión y la motivación son mayores», analizó el de Hondarribia.

El técnico destacó la versión «actualizada y mejorada» del Liverpool que se encontrarán este miércoles, en las segundas semifinales en la historia del club. «Es su mejor momento. Desde el 2016, con paciencia y liderazgo de su entrenador, han ido desarrollando mejoras, con Van Dijk, un Liverpool a semejanza de Klopp, con alegría, con una sonrisa, con energía. Además de correr, han encontrado pausa», explicó sobre el recorrido del equipo inglés, al que ya venció en la final de la Liga Europa en 2016 con el Sevilla.

«ESE MAGNÍFICO LIVERPOOL CAMPEÓN DE EUROPA ES EL QUE VEO AHORA»

Aunque Emery también recordó sus derrotas ante los ‘reds’ como técnico del Arsenal en la campaña 2018-19, unas experiencias que conoce «desde la dificultad y el reconocimiento a una identidad muy clara diseñada por Klopp». «Ese Liverpool magnífico campeón de Europa es que el que veo ahora», confesó Emery, que cree que sus duelos previos ante el conjunto inglés son «una motivación para hacer un partido perfecto» para ganar en Anfield «al mejor Liverpool».

«Tenemos una combinación de futbolistas con experiencia, una plantilla reconocible a ciertos éxitos futbolísticos, con presencia de primer nivel. Estamos aquí porque tenemos nuestras credenciales y tenemos al certeza de haber superado dos eliminatorias contra rivales importantes», recalcó en relación a sus futbolistas, despuñes confirmar la baja de Yéremy Pino por lesión y confirmar que es «pronto» para que Gerard Moreno esté «en las mejores condiciones».

Finalmente, se refirió a los 3.000 ‘grogets’ que estarán apoyando al Villarreal en Anfield. «Que la afición esté con nosotros es para que lo podamos vivir juntos, lo bonito es compartir estos momentos. Los aficionados son los que han estado, están y estarán, sin ellos no habría razón de ser», aseguró, para después elogiar al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que alabó al conjunto castellonense antes de las semis.

«Me como entrenador, como persona y el cariño que nos tiene y que lo hace público», zanjó Emery.