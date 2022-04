Vuelve Call for Code Global, el evento mundial que reúne a desarrolladores para luchar contra el cambio climático

CALL FOR CODE (CALL FOR CODE/Europa Press)

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

El creador de Call for Code, David Clark Cause, en colaboración con IBM, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación Linux, ha presentado la nueva edición de Call for Code 2022, el evento que invita a los desarrolladores a crear soluciones que aceleren la sostenibilidad y hagan frente a la crisis climática.

Este martes se ha abierto el plazo de esta nueva edición, por lo que todos aquellos que estén interesados en participar podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 31 de octubre, según ha señalado la organización en un comunicado.

Call for Code ha reunido a una comunidad de más de medio millón de desarrolladores, estudiantes y profesionales de 180 países de todo el mundo, que competirán por llevarse un premio valorado en 200.000 dólares (187.480 euros).

Estos participantes han respondido al desafío para diseñar soluciones innovadoras de código abierto sobre tecnologías como la nube híbrida o la Inteligencia Artificial (IA) de cara a abordar problemas derivados del cambio climático.

Concretamente, los participantes de la nueva edición deberán identificar el problema de sostenibilidad que quieren resolver, formar un equipo y empezar a trabajar bajo registro previo en la web de Global Challenge, incluida en BeMyApp.

Una vez se hayan registrado, podrán asistir a los eventos Change Accelerator para acelerar el proceso de desarrollo de sus proyectos, aprender técnicas de expertos, acceder a recursos exclusivos para el desarrollo de habilidades o utilizar herramientas de The Weather Company o socios del ecosistema de IBM participantes.

De esa manera, Call for Code, IBM y los socios del Ecosistema de IBM Arrow Electronics, EY, Ingram Micro, Intuit, New Relic y Persistent Systems, proporcionarán a los participantes recursos técnicos para poder materializar sus ideas.

Estas se pueden crear utilizando ‘software’ de código abierto, incluyendo Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM LinuxOne Community Cloud de IBM, zSystems e IBM Blockchain, así como APIs de The Weather Company de IBM.

Por un lado, a los equipos de desarrolladores y profesionales se les pide que innoven con soluciones que aborden los retos que están alineados con la sostenibilidad y los impactos del cambio climático.

Estas soluciones pueden incluir, por ejemplo, nuevos métodos para mejorar la producción sostenible, el consumo y la gestión de recursos, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad.

Además, estas soluciones también pueden abordar áreas como la mejora de la capacidad de analizar y adoptar medidas decisivas sobre las emisiones de carbono, el perfeccionamiento de la transparencia de las cadenas de suministro o la reducción de la demanda de materiales que crean mayor huella de residuos.

Por otra parte, los estudiantes universitarios tendrán la posibilidad de ganar el Premio Universidad, que es un programa creado en colaboración entre IBM y el Clinton Global Initiative University.

En 2021 este programa registró más de 90.000 estudiantes de cientos de universidades de todo el mundo, superando por completo las expectativas de este y multiplicando por nueve sus números.

El ganador de Call for Code 2021, el grupo formado por estudiantes universitarios con sede en la India Saaf Water, recibió el premio por llevar con éxito una prueba de su sensor de calidad del agua accesible y de su plataforma de análisis en la población india de Goa.