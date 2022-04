Wimbledon no tenía “otra alternativa viable” que prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos

LONDRES, 26 (PA Media/dpa/EP)

Los organizadores de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, aseguraron este martes que el gobierno británico no les dejó «otra alternativa viable» que la de prohibir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos en la edición de este año, y confirmaron que no habrá restricciones por el coronavirus, por lo que no habrá ningún impedimento para que el serbio Novak Djokovic pueda defender su título.

Así lo recordó Ian Hewitt, presidente del All England Club, que apuntó que el gobierno del país «ha establecido una guía direccional para los organismos y eventos deportivos en el país con el objetivo específico de limitar la influencia de Rusia».

«Después de una larga y cuidadosa consideración, llegamos a dos conclusiones firmes. Primero, incluso si aceptáramos entradas de jugadores rusos y bielorrusos con declaraciones escritas, correríamos el riesgo de que su éxito o participación se usase en beneficio de la maquinaria de propaganda del régimen ruso, algo que no podíamos aceptar. Segundo, nuestro deber es garantizar que nuestras acciones no pongan en riesgo a los jugadores o a sus familias», añadió en un ‘briefing’ informativo.

El directivo aseguró que entienden y lamentan «profundamente el impacto que esta decisión tendrá en todas las personas afectadas». «Pero creemos que hemos tomado la decisión más responsable posible en las circunstancias, y no hay alternativa viable en el marco de la posición del gobierno en esta situación verdaderamente excepcional y trágica», sentenció.

La decisión de Wimbledon de no permitir la participación de los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania fue fuertemente criticada tanto por la ATP como por la WTA, ya que las directrices junto a la Federación Internacional y los otros tres ‘Grand Slams’ (Australia, Roland Garros y el US Open), era que no hubiese veto. Por ello, los dos organismos podrían replicar restando en forma de puntos la importancia del ‘grande’ sobre hierba.

Uno de los perjudicados, el ruso Andrey Rublev, calificó el veto como «discriminación total», pero Hewitt replicó que esperan que «con el tiempo» todos los afectados puedan «entender» que su deseo es «lograr un resultado responsable». «No es discriminación en la forma que se dice», advirtió.

Sobre la acusación de que Wimbledon no ha tomado medidas similares frente a acciones similares de otros países, y que esto podría sentar un precedente difícil, el dirigente opinó que ha sido «una de las razones» que más tuvieron en cuenta para decidir su «era el curso de acción correcto».

«Realmente creemos que esta es una situación excepcional. Primero, tenemos una invasión de un estado soberano con la escala y la gravedad que tiene. Tenemos la condena de más de 140 naciones a través de las Naciones Unidas. Y, en nuestro caso, tenemos una orientación específica y directiva para abordar estos asuntos», sentenció.

Por otro lado, el All England Club confirmó que los jugadores no necesitarán vacunarse para competir en el torneo, por lo que el serbio Novak Djokovic, que apenas ha podido jugar tres tornes esta temporada por este motivo, podrá defender su título

«Los requisitos establecidos por el gobierno para ingresar en el Reino Unido no incluyen la vacunación obligatoria y, por lo tanto, aunque por supuesto se recomienda, no será una condición para competir», afirmó Sally Bolton, directora ejecutiva.

La directiva resaltó que planean desarrollar una edición «normal este año». «Por lo tanto, no tenemos la intención de implementar ninguna de las medidas de Covid-19 que vimos el año pasado de manera sustancial», agregó, aclarando que, «por supuesto», no descartan tomar «más medidas» si la situación lo requiere.