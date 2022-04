“Ese día mi esposa le decía: no salgas, no te vayas”, padre de Debanhi Escobar

El padre de Debanhi, Mario Escobar, ofreció una entrevista exclusiva con Televisa Monterrey, en la que aseguró que no descansarán hasta esclarecer el caso de su hija asesinada.

La familia tenía planeado salir a vacacionar, ya que los padres de Debanhi son docentes. El padre contó que por esa razón no querían que la jóven acudiera a la fiesta y ella insistió.

“Ese día mi esposa le decía: no salgas, no te vayas (…) Lo presentimos los dos, o sea, todos los días que salía lo presentíamos”, dijo.

“Los jóvenes se quieren comer el mundo, solo porque ya tienen su credencial de elector, no piensan en las problemáticas que pueden tener, porque piensan que toda la gente es buena, y no, no toda la gente es buena hay mucha gente mala”, afirmó el señor Escobar.

Durante la entrevista, el padre de Debanhi comentó que él y su esposa presintieron que la jóven de 18 años podría estar en riesgo al acudir a la fiesta por las recientes desapariciones registradas en el estado de Nuevo León.

Tras narrar que las amigas de su hija, Sarahí e Ivonne, llegaron a su domicilio para acudir a la fiesta junto con su hija, el padre comentó, “lo digo y lo sostengo: esas no son amigas”.

El señor Mario señaló que antes de que Debanhi saliera de su casa, le mostró una fotografía de desaparecidas para intentar convencerla de no exponerse. “Las fiestas ahorita lamentablemente empiezan a las 11:00 de la noche”, dijo.

Contó que antes de que cumpliera 18 años tenían acostumbrado ir por ella a las fiestas, pero una vez que obtuvo la mayoría de edad ella insistió en ir y regresar sola y únicamente mantenerlos al tanto de su ubicación.

“Siempre le insistíamos nosotros: dinos dónde andas, con quién andas, mándame la ubicación. Ahorita lamentablemente no quiso ella que fuéramos y pasó esto”.

Acerca del cambio de quinta donde se realizó la fiesta, Mario Escobar dijo que fue a revisar los videos y que su hija nunca le avisó que se movieron de lugar.

“En el Venencia no había fiesta, había fiesta acá enfrente en el Diamante y en las Flores, esos son los dos lugares… Los de las Flores de hecho, son amigos míos los dueños”.

Al final, el padre de Debanhi aseguró que su hogar era el punto de reunión recurrente con las amigas para regresar de la fiesta y de ahí cada quien regresar a su domicilio, solo que en esta ocasión, debido a una discusión la abandonaron.

