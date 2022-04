Hay indicios de que el hijo del Mayo Zambada se encuentra grave tras accidente en auto

Pese a que no se ha confirmado por alguna fuente oficial que en el accidente automovilístico de la Carretera Federal 2 en Sonora haya estado involucrado Serafín Zambada Ortíz, hijo del Mayo Zambada, hay indicios de que se trata del ‘narco junior’.

El accidente ocurrió en la carretera Sonoyta-Caborca, se presume que un vehículo tipo KIA blanco se estrelló contra un tráiler. En el carro iban a bordo dos personas, un hombre y una mujer, identificados como Saúl N y Norma N. Ambos fueron rescatados con vida del automóvil, sin embargo Norma murió en el traslado al hospital.

Fuentes consultadas por el portal Infobae México fueron quienes confirmaron al medio de comunicación que una de las víctimas del accidente se trata de el más chico de los herederos del famoso narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Además de la información publicada por Infobae México, el cantante del grupo sinaloense ‘Enigma Norteño’, Ernesto Barajas pidió a sus seguidores de Instagram realizar una cadena de oración para su amigo Serafín, quien sufrió un accidente fatal en Sonora.

“Familia les pido una oración por la salud de un buen amigo que hoy sufrió un accidente de carro en Sonora… Todo va a estar bien mi viejo, échele chingazos pa’ echarnos unas sky cuando se recupere”, publicó Ernesto en instagram.

Más tarde el cantante retomó el tema en su cuenta de instagram al grabar un video mostrándose molesto porque medios de comunicación evidenciaron su amistad con Serafín Zambada.

“Lo que me agüita son este tipo de medios amarillistas que de todo hacen un mitote, yo no sé cuál es la noticia y lo digo sin pelos en la lengua, uno no niega a sus amigos, pero yo no sé por qué tratan de hacer todo con morbo para ganar likes o comentarios.

“La verdad como siempre se lo he repetido, siempre hago las cosas con mucho respeto a mis amigos yo no los niego, tengo amigos en todas partes bendito dios”, dijo Ernesto Barajas.

En el mismo video actualizó el estado de salud de Serafín diciendo que ya se encontraba mejor. Cabe recordar que el grupo Enigma Norteño interpreta el corrido ‘¿Será Prudente?’, dedicado a Serafín Zambada, donde hablan sobre ‘destapar unas sky’ para celebrar.

Se presume que la víctima que perdió la vida en el accidente automovilístico fue Norma López, de 30 años de edad, pareja sentimental de Serafín Zambada, de 31 años.