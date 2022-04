“En ningún momento la acosé”: Juan David Cuellar niega abuso hacia Debanhi Escobar

Juan David Cuellar, el supuesto conductor de taxi de una aplicación de viajes, quien dejó a Debanhi Escobar sobre la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, aseguró que jamás abuso de la joven de 18 años.

En entrevista para un medio local, el chófer desmintió las acusaciones del padre de la joven, Mario Escobar, quien aseguró que David Cuellar abuso de ella al tocarle sus pechos.

“Nunca pensé estar en esta situación, no le debo nada a nadie y quiero que todos sepan la verdad y más que todo, porque el señor hace una acusación grave, me acusa de acoso y en ningún momento la acosé, él (Mario Escobar) dice muchas cosas, pero él no estuvo ahí, no conoce la verdad”, dijo.

Tras las acusaciones del señor Escobar, Juan David se ha visto afectado en lo laboral y lo personal, ya que no ha podido continuar con trabajo, además de que tiene problemas con su familia por el caso de Debanhi.

“El señor el viernes comentó mi nombre y me trajo muchos problemas con mi familia, laborales y personales, desde que pasó ese incidente no he laborado”.

CATEARON SU CASA

Por otro lado, aseguró que las autoridades estatales catearon su casa y al estar bajo investigación no puede moverse, pues debe estar disponible en cualquier momento.

Finalmente, reveló que ya no trabaja chófer debido a que la compañía con la que trabajaba le bloqueo la cuenta por motivos de seguridad.