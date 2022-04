Rufián critica las “burradas” de Robles sobre el espionaje y avisa a Sánchez: Esto no se resuelve con “buenas palabras”

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha mostrado indignado por las «burradas» con las que, a su juicio, ha contestado la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las preguntas que se le han formulado en la sesión de control sobre el supuesto espionaje a independentistas y ha avisado al presidente Pedro Sánchez de que este asunto tan «grave» no se puede «tapar» con las «buenas palabras».

Rufián ha abandonado el hemiciclo tras la respuesta que Robles ha dado al portavoz del PNV, Aitor Esteban, y, ya en el pasillo ha dejado claro que este asunto no se va a solucionar con el presidente del Gobierno usando «un tono bajito» y su ministra de Defensa diciendo «burradas».

«En otro país habría una comisión de investigación, esto no se puede tapar con buenas palabras de Sánchez o con un tono bajito y con Robles haciéndose lo que se ha hecho hoy», ha avisado, sin querer poner más calificativos a la actitud de la ministra.

QUE FICHE POR EL PP

Un día después de invitar a Robles a explicarse o a dimitir, Rufián ha sugerido a la titular de Defensa que «pida la entrada en el PP». «Era la candidata de la gran coalición y está siendo la mejor ministra del PP», ha abundado.

Y es que, desde su punto de vista, Robles «juega», con los «barones» del partido a «arrastrar al PSOE a pactar con el PP». «Si no, no se entiende las burradas que está diciendo», ha indicado, refiriéndose, por ejemplo, a las palabras de la ministra diciendo desconocer en qué «prestigiosos» medios de comunicación se basan los independentistas para denunciar las escuchas, en alusión a ‘The New Yorker’, que publicó la investigación de ‘Citizen Lab’.

La conclusión de Rufián es que Robles está «intentando boicotear» a su propio Gobierno. «Sin más», ha apostillado, evitando avanzar si su grupo trasladará su falta de confianza en el Gobierno a raíz de este asunto ya en las votaciones del Pleno del Congreso de este jueves.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Así, ha insistido en que «puede ser» que ERC siga «dialogando y pactando» con el Gobierno porque eso forma parte de su trabajo y su compromiso, pero recalcando que el «único idioma que entiende» el Ejecutivo es que le «tumben su agenda legislativa».

Rufián ha añadido que no han tenido ningún contacto con el Gobierno en las últimas horas y ha recalcado que «como mínimo» tiene que abrirse una investigación parlamentaria. «¿Qué será lo siguiente? Espiar a gente con la que está negociando, es una trampa feroz», ha denunciado.

También ha cargado contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por no investigar el ‘hackeo’ a móviles de diputados para espiarles y por enviar a los diputados afectados a ir a «un pobre informático» de la Cámara «a preguntarle qué ha pasado con el ‘Pegasus'».