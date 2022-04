¿Quién es Yolanda Martínez, la mujer desaparecida en Nuevo León que buscan desde hace 26 días?

Pese a que el caso de Debanhi Escobar ha concentrado la atención sobre los casos de desapariciones en el estado de Nuevo León y, en general, en todo el país, la búsqueda de Yolanda Martínez Cadena, una joven de 26 años de edad, ha cobrado relevancia, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con la información que ha difundido su familia para lograr localizarla, es madre de una menor de tres años de edad, originaria del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, donde se le vio por última vez cuando salió a buscar trabajo y no regresó a su hogar.

El sitio a donde fue a entregar una solicitud de trabajo se ubica a aproximadamente 30 kilómetros de su casa. Uno de los motivos por los cuales no se han profundizado los esfuerzos en las indagatorias, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León es que salió de su domicilio por su propia voluntad, según ha relatado su familia.

La preocupación de los familiares donde habita, junto con padre y hermano, comenzó el mismo día en que se dirigió a realizar el trámite para conseguir el empleo, pues recientemente se había mudado, nuevamente con algunos de sus parientes cercanos.

En los intentos por dar con el paradero de Yolanda Martínez, han solicitado apoyo a diferentes organizaciones feministas para exigir justicia y su localización, ante, también, la falta de actuación de las autoridades para coadyuvar en el caso.

Se nos fue #MariaFernanda se nos fue #Debanhi, pero #YolandaMartinez se que va a regresar y con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr. Tiren paro bandita con un RT masivo. #SanNicolas pic.twitter.com/gA54LAp9zu — la consty busca a Yolanda!! (@eldelaconsty) April 22, 2022

Además, han entregado carteles en los puntos cercanos del sitio en el que fue vista por última vez; su padre, Gerardo Martínez ha expresado que después de 26 días sus esperanzas por encontrarla con vida se han diluido.

su hija: Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, desapareció en la colonia constituyentes de Qro. 3er sector en San Nicolás, N.L el 31 de Marzo y las autoridades no hacen nada !!



pic.twitter.com/7zGXzIsjmv — scar ♕ (@kosftmb) April 26, 2022

“Yo aquí estoy solo y checando y avanzando, pero siempre esperando que la Fiscalía me resuelva mi caso. Lo único que quiero es que regrese y verla, que me la encuentren, porque yo solo no puedo hacerlo, es mucha ciudad para mí solo” aseguró a El País.

El señor Martínez ha agradecido el apoyo de todos aquellos que se han sumado a las labores de búsqueda y pidió atención, así como apoyo del gobierno, “después de 24 días (ahora 26) mi preocupación crece más por mi hija.

Lo más leído en Publimetro