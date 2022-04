Detienen a soldado ruso que le pidió permiso a su esposa de abusar de mujeres ucranianas

Luego de que a principios de abril, el Servicio de Seguridad de Kiev filtrará una llamada en donde se escucha como un soldado ruso le pide permiso a su esposa para violar a mujeres ucranianas, el sujeto conocido como Roman Bykoysky por fin fue detenido.

La detención fue confirmada mediante Telegram por el exdiputado disidente ruso, ahora en el exilio, Ilya Ponomarev.

Bykoysky fue detenido en una zona donde Rusia agrupa esfuerzos para atacar la región del Donbás con el objetivo de tomar el control pleno de esta región clave para la salida del Mar Negro.

Cabe destacar que Ucrania había denunciado las matanzas y violaciones por parte de los soldados rusos durante las ocupaciones en las ciudades ucranianas.

¿Cómo sucedió?

Roman Bykovsky y Olga Bykovskaya

La noticia empezó a causar revuelo el 12 de abril, cuando el audio se filtró en redes sociales. Se puede escucha como su mujer Olga Bykovskayal, le dice a su esposo Roman Bykoysky. “Viólalas. Pero no me digas nada, entiende”.

Posteriormente, la mujer rusa exclama: “Así que sí, hazlo allí. Mujeres ucranianas. Viólalas. Sí. Pero no me digas nada, entiende”. Ante esto, el soldado responde: “Ajá. ¿Entonces debería violar y no decirte nada?”.

Solo usa condón

La conversación continua y Olga le responde: Sí, para que no sepa nada”, enseguida ambos se ríen, y el soldado señala “¿Por qué preguntas? “¿Realmente puedo?” y ella reafirma su postura diciendo: “Sí, te lo permito. Solo usa protección”.

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок



Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні ⬇️ pic.twitter.com/2C0vF0Msb8 — СБ України (@ServiceSsu) April 12, 2022

