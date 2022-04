¿Qué es la gripe aviar H3N8? Su origen y peligros sanitarios

Tras el registro de la primera infección humana con la cepa H3N8 de gripe aviar, surgen dudas del origen y lo peligroso que puede ser para la especie humana.

¿Qué es la gripe aviar H3N8?

Es una cepa de la familia de la influenza A, que ha contagiado a una gran cantidad de animales en China y Estados Unidos, incluidos cerdos, ballenas, patos, caballos y focas.

Únicamente las aves contienen todos los subtipos de Influenza A y ciertos subtipos sin exclusivos de algunas especies. Recientemente, el virus H3N8 se cruzó de caballos a perros. Algo que alertó a la población.

Brote en Coahuila

En los últimos días, se registró un brote de H3N8 qué provocó el sacrificio de 70 mil aves en Coahuila, provocando brotes principalmente en aves y caballos.

El 24 de abril, la Comisión Nacional de Salud informó del contagio entre gallinas y cuervos. Ningún humano hasta el momento se ha infectado del virus hasta el momento.

¿Es peligroso el contagio de H3N8?

En 2012 murieron más de 160 focas en la costa noreste de Estados Unidos tras un cuadro severo de neumonía.

Las autoridades de salud evalúan actualmente que la variante pueda infectar a humanos de manera efectiva y tener riesgo de una epidemia de larga escala, aunque el pronóstico es bajo ya que según los expertos la cepa no ha logrado adaptarse bien al cuerpo humano.

Investigadores franceses han sugerido que el virus H3N8 es el causante de la famosa “gripe rusa” de 1889, una epidemia que causó la muerte de más de un millón de personas según registros de 2010 del periódico de Procedings of the National Academy of Science of the United States.

