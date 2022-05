Fotos: trabajadoras sexuales exigen respeto total a su actividad este Día del Trabajo

La tarde de este domingo miles de trabajadores salieron a las calles de la Ciudad de Mexico para exigir diversas demandas, entre ellas, respeto a los contratos colectivos de trabajo, autonomía sindical, no al cambio de apartados, alto a la carestía y respeto a los derechos de los jubilados, entre otros.

Esto te interesa: Miles marchan en CDMX para conmemorar el Día del Trabajo

Uno de los contingentes que marchó fue el de trabajadoras sexuales, quienes exigieron que su actividad no sea discriminada y sean respetadas, ya que constantemente son hostigadas por las autoridades, además de afirmar que su actividad no tiene nada qué ver con la trata de personas y sus clientes no son delincuentes.

Trabajadoras sexuales avanzan por la Avenida Circunvalación, manifestándose en contra de la violencia que sufren. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Una trabajadora sexual baila durante las manifestaciones de este primero de mayo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Marcha Trabajadoras Sexuales Día del Trabajo FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Trabajadoras sexuales se manifiestan este primero de mayo, día del trabajo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Una trabajadora sexual y su hijo avanzan durante la marcha. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Trabajadoras sexuales caminan entre los puestos de la Merced. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Trabajadoras sexuales se manifiestan afuera de las oficinas de gobierno capitalino. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto/Daniel Augusto)