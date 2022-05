Tenis/Madrid.- Sara Sorribes: “Yo no siento la presión, estoy mejorando cada día”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La tenista española Sara Sorribes confesó que no siente la presión, como sí pudieron sufrir sus compatriotas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, en el Mutua Madrid Open, después de alcanzar por primera vez los octavos de final, tras superar este domingo a la exnúmero uno del mundo la japonesa Naomi Osaka.

«Ellas están en una situación diferente, son jugadoras mejores que yo. Con mejor resultados y ranking, ellas tienen esa presión. Por mi parte, intento hacer lo mejor, lo disfruto. No siento la presión», apuntó en rueda de prensa tras su segundo triunfo esta semana.

La castellonense explicó su situación distinta a la de Badosa y Muguruza, ambas eliminadas en segunda ronda, y explicó su segundo triunfo ante Osaka, después del logrado en la Copa Billie Jean King hace dos años. «Hoy he jugado mucho mejor que la otra vez. Durante momentos no la dejé entrar en la pista, he jugado muy bien», dijo.

«Pude disfrutar del momento, era mi intención antes de saltar a la pista, todas las emociones, y es lo que hice. Fue clave para poder competir hoy. He hecho las cosas bien, pero voy paso a paso. Mejorando poco a poco, es muy difícil ganar partidos y no solo se trata de eso. Se trata de mejorar, si continúo en el camino, el techo seguirá estando más alto», afirmó.

Sorribes se refirió a su rival en octavos, la rusa Daria Kasatkina. «Es una jugador muy española en la manera que juega. Es una gran jugadora, muy arriba desde joven. Me estoy encontrando bien, estoy acostumbrada a jugar partidos largos», apuntó, antes de confesar la emoción que sintió al vencer a Osaka.

«Es mi décima vez aquí y nunca he pasado de segunda ronda, pensaba en eso. Mi familia está aquí, mi abuelo, estaba muy contenta. Muchas cosas vinieron a mi mente. Estoy contenta que todo está funcionando, que mejoro cada día. No importa el resultado, siento que mejoro, que soy mejor jugadora, mejor persona, más madura, y es lo importante. La vida es más que golpear a la pelota», terminó.