Fú Aitana Bonmatí: “Le tenemos muchas ganas al Lyon, será una final competitiva”

SITGES (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

La jugadora del Barça Aitana Bonmatí aseguró tras inaugurar el Cruyff Court que apadrina y que lleva su nombre en Sitges (Barcelona) que le tienen «muchas ganas» al Olympique de Lyon tras la derrota en la primera final de la ‘Champions’ de las blaugranas y ahora, como vigentes campeonas, quieren la revancha ante las francesas para revalidar el título.

«Será una final súper igualada y estamos, la verdad, con ganas de revancha por aquella final de Budapest, donde nos vimos superadas por mucho por parte de ellas. Ahora las cosas están muy igualadas y estamos con ganas de demostrar quién somos. Le tenemos muchas ganas al Olympique. Será una final súper competitiva e igualada», aseguró a los medios.

La final de la Liga de Campeones femenina tendrá lugar en Turín (Italia) el 21 de mayo, y será la tercera en cuatro años para un Barça Femení que busca la segunda corona europea, y además de modo consecutivo. Aitana es consciente de la dificultad de ganar al Olympique de Lyon, que ganó 4-1 la final de 2019, pero cree en el equipo pese a todo.

«No sé si somos el equipo más en forma, venimos de una derrota de la que hay que sacar conclusiones y aprender de ellas. Tenemos en la final al Olympique de Lyon, ni más ni menos, y no me atrevería a decir ni que somos favoritas ni que somos el equipo que está más en forma», valoró.

De hecho, se midieron en pretemporada y el partido cayó de lado francés. «No recuerdo un día malo. Fuimos superiores en el terreno de juego pero a balón parado nos marcaron dos goles, es algo a mejorar. Recuerdo más ocasiones nuestras que suyas, hubo igualdad en aquel partido», rememoró la de Sant Pere de Ribes.

«Como equipo venimos de ganar una ‘Champions’ pero no nos creemos nada porque este año no la hemos ganado, de momento. Somos muy prudentes. Hay que saber gestionar la mente, manifestó la talentosa centrocampista culé.

PADRINA DEL CRUYFF COURT DE SITGES

Por otro lado, reconoció que inaugurar el ‘Cruyff Court Aitana Bonmatí’ es un «orgullo» para ella. «Es un honor apadrinar el primer Cruyff Court femenino. Estamos creciendo, somos referente, es un orgullo ser parte de la fundación. Llevo el ’14’ porque es un número muy querido en Can Barça. Es un privilegio que este campo lleve mi nombre de ahora en adelante», se sinceró.

«El nombre de Johan siempre ha soñado en casa y si eres futbolista más, y si juegas en Can Barça todavía más. Cambió la manera de jugar, de ver el fútbol, y estoy súper orgullosa de ser parte de este estilo único de juego», manifestó.

Y también vive como un «privilegio» el ser un referente en el fútbol femenino. «Es una responsabilidad muy grande ser un referente, y no lo tomo con miedo sino con valentía. Me gusta que me valoren igual que en el campo por lo que hago fuera. Esta sociedad tiene margen de mejora y somos importantes en este cambio», apreció.