Irlanda condena de “siniestro” el informe de la televisión rusa acerca de un ataque nuclear sobre Europa

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, calificó este martes de “siniestro” el informe de la televisión rusa acerca de cómo se desarrollaría un ataque nuclear sobre las principales capitales europeas.

“Son tácticas muy siniestras e intimidatorias”, señaló Martin durante una reunión con el resto de su Gobierno, aunque descarta que nadie pueda sentirse realmente amenazado por ellas.

“Reflejan una preocupante realidad que no está en contacto con la realidad. Debería haber una pronta disculpa”, ha dicho Martin, quien no ha precisado si el embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, será o no convocado por ello.

🗣️En la televisión estatal rusa, los expertos discuten con gusto el ataque nuclear ruso en caso de una mayor escalada en Ucrania. "Esto hará temer a los estadounidenses y podremos hacer lo que queramos", es el mensaje principal. pic.twitter.com/YUAO4DlVjr pic.twitter.com/e4OvSOYFvB — R.R (@verdadsiempre12) April 6, 2021

En ese sentido, el Taoiseach –primer ministro– irlandés subrayó que lo más importantes es que Rusia ponga fin a las hostilidades en Ucrania. “El bombardeo y la destrucción de pueblos y ciudades”, así como “la carnicería humana que está teniendo lugar no tiene justificación alguna”, ha remarcado.

Hace unos días la televisión estatal rusa aventuró cómo sería un ataque nuclear en Europa señalando directamente algunos objetivos, como París, Berlín, Roma, Londres. Si bien no mencionó la isla de Irlanda, esta habría sido destruida como parte de la hipotética ofensiva que del Kremlin sobre Reino Unido.

