Funcionarios de CDMX ‘apadrinarán’ a 10 mil jóvenes en riesgo de delinquir

Autoridades capitalinas presentaron la estrategia ‘Junt@s Construyendo La Paz’ bajo la cual piensan ‘rescatar a 10 mil jóvenes del peligro de caer en la delincuencia’ en la Ciudad de México (CDMX).

El secretario de Gobierno de esta entidad, Martí Batres, explicó que el objetivo es ‘evitar que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia y las conductas antisociales’.

En este programa, serán incorporados jóvenes cuyos factores de riesgo vayan desde la ausencia de actividades estructuradas hasta aquellos que tengan historial de actos delictivos no violentos.

Entre las principales acciones de prevención, se hará una intervención prioritaria en polígonos con mayor índice de conflictividad, a través del programa Barrio Adentro. Además, se apoyará económicamente a todo los que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad.

Asimismo, se trabajará con cada uno de los involucrados en espacios comunitarios como PILARES y otros se incorporarán al Instituto de Educación Media Superior. Como parte de la estrategia también habrá vinculación al programa de Empleo Temporal.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que parte de la estrategia es involucrar a servidores públicos para que guíen en su camino a los jóvenes integrados a la estrategia.

En este sentido, agregó que se convertirían en tutores permanentes para incluirlos a uno de los diferentes programas con los que cuenta el gobierno.

“La secretaría del Medio Ambiente, el director general van a tener a su cargo a un joven o una joven que están en esta circunstancia, ¿para qué? Para que seamos tutores permanentes, para que no los soltemos, que estén permanentemente, que no regresen a problemas de adicciones, que no regresen a problemas de violencia”

— - enfatizó.