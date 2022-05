Dan en adopción a perritos rescatados en taquería de Tultitlán

Lazy, Dana y Bobby son perritos sobrevivientes del lugar clandestino en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde utilizaban para matar a los canes y destinar la carne para vender tacos en la Ciudad de México. Ante ello, les buscan un hogar.

A través de Facebook, la asociación civil Mundo Patitas compartió una publicación, con el fin de encontrar un lugar para los sobrevivientes del maltrato animal.

“Lazy, Dana y Bobby son sobrevivientes del caso del rastro clandestino de carne de perro en #Tultitlán, y buscan hogar adoptivo”, se lee en la publicación.

Asimismo, la asociación detalló que los tres perritos cuentan con su vacunación correspondiente, así como también se encuentran esterilizados.

Finalmente, para mayor información puso a disposición un número vía WhatsApp: 5522195151.

Por 10 años criaron perritos y los vendían en tacos

De acuerdo con los habitantes de la zona, desde hace 10 años empezaron a ver a dos hombres, con botas y mandil de carnicero que entraban y salían de ese lugar, el cual también fungía como criadero, y que aseguraban dedicarse a la venta de tacos en la Ciudad de México.

Los residentes comenzaron a sospechar de ese lugar al percatarse de la cantidad de perros que había ahí y los que reportaban como desaparecidos en la zona. Pero hacer que las autoridades llegaran a ese lugar no fue de la noche a la mañana. Primero, los colonos acudieron a la Fiscalía.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, comentó Fernanda, una vecina del lugar.

La pestilencia alertó a vecinos

El olor pestilente por la matanza de perros “nos obligó a pedir la presencia de la policía y del dueño del predio”, señalaron vecinos de la colonia Mariano Escobedo, quienes hace unos días bloquearon la avenida López Portillo para pedir el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

En el patio de la casa había un tronco de carnicero, huesos y cráneos de perros e incluso pieles dentro de cubetas, así como sangre derramada en cartones y piso, lo cual documentaron en videos los vecinos mientras trataban de cubrirse la nariz además de con sus cubrebocas con su ropa, por lo intenso de la peste.

Vinculan a proceso a los responsables por maltrato animal

El pasado 27 de abril, un juez decidió vincular a proceso por el delito de maltrato animal a Jorge y Julio César, dos presuntos carniceros señalados por vecinos de matar perros para vender la carne a taquerías, informaron esta noche autoridades tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

