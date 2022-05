Elecciones 2022: Ricardo Monreal da espaldarazo a Américo Villareal en Tamaulipas

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” por la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, se alzará con la victoria en las urnas el próximo 5 de junio.

Monreal Ávila ofreció una rueda de prensa desde el recinto legislativo, donde fue cuestionado sobre si “le alzaba la mano” a Villareal Anaya en la contienda electoral por su reciente visita a Tamaulipas, a lo que el senador respondió no pudo reunirse con el candidato, pues acudió a Tampico a reunirse con ganaderos para tratar temas relacionados con el campo.

“No lo vi al candidato a gobernador de Morena, pero debo de decir con todas las palabras que debo hacer, que a mí me parece que va a ganar el compañero senador con licencia Américo, es un hombre probo, es un hombre honesto, es un hombre recto. Américo va a ser un buen gobernador si los y las tamaulipecas deciden votar por él”, aseveró Monreal.

El senador aclaró que no acudió a Tamaulipas a hacer campaña; pero aseguró que Morena está “muy fuerte” en el estado que actualmente gobierna el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

“Yo no fui a hacer campaña, fui a una reunión de trabajo con ganaderos, pero una gente me preguntó y le contesté, para mí Morena en Tamaulipas está muy fuerte, y la presencia de una vocación de cambio es fuerte”, señaló el senador y añadió que aunque “la gente ya está decidida a un cambio profundo en aquel lugar”, no se tratará de “un día de campo” por los contendientes de oposición, pero se refirió que Villareal Anaya “se alzará con la victoria”.

