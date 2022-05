Fú Ramón Calderón: “La UEFA nos tendría que dar un título especial por lo ocurrido en estas eliminatorias”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón cree que la UEFA le tendría que «dar un título especial» al equipo blanco por todo lo ocurrido en las eliminatorias de la Liga de Campeones y después de vivir una noche «mística» ante el Manchester City, que podría servir a Kylian Mbappé para decidirse por vestir la camiseta madridista, aunque él ya le ve «más que convencido».

«Es difícil de entender para el que no conozca la historia de este club, la forma de afrontar los partidos, el espíritu competitivo, la resistencia y la fe en el triunfo siempre. Yo creo que la UEFA nos tendría que dar un título especial solamente por lo que ha ocurrido en estas tres eliminatorias», comentó Ramón Calderón tras acudir al torneo benéfico de pádel entre exjugadores del Real Madrid y el Atlético de Madrid organizado por Nacex.

El que fuera máximo mandatario del club blanco cree que partidos como la vuelta de semifinales de Champions entre Real Madrid y Manchester City pueden ayudar a la decisión de Kylian Mbappé. «Yo le veo más que convencido. Es un jugador que todavía tiene equipo y aunque todavía no ha renovado, sí es verdad que es agente libre y puede ir donde quiera»,. remarcó.

Para Calderón, «todo hace pensar» que el estelar delantero del PSG recalará en el Real Madrid. «A mí me encantaría que así fuera, que pueda venir aquí, pero hay que respetar al jugador y al club hasta el final porque es algo que es obligado hacer», explicó.

El expresidente madridista apuntó que la victoria del Real Madrid ante el City fue «algo que es increíble para el que no conozca la historia de este club, fue maravilloso el ambiente» y tiene claro que «la moral del equipo es altísima después de haber ganado la Liga» y hacer «una temporada extraordinaria».

«Es algo místico, parece que se conjuran todos los astros para que alguien sea capaz de hacer eso y ser capaces además de provocar, me imagino, ataques de corazón a la gente porque ayer todo el mundo creía, pero yo pienso que ya en el minuto 90, por mucho que quisiéramos pensar que podía ocurrir era difícil, y ocurrió», aseguró, opinando que «de esto se estará hablando hoy en toda la prensa deportiva de cualquier lugar» porque fue «una maravilla para el mundo entero».

Calderón cree que «hay una relación especial de este club con la competición» desde que el Real Madrid colaborase a su creación en 1955. «Desde entonces hay una especie de comunión entre los jugadores, los aficionados que hace que esto pueda suceder», admitió.

«Creo que se hace a base de transmitirles a los jugadores que en este club ganar es una obligación y eso es lo que ha creado la leyenda, es lo que permite que cuando se ponen esta camiseta reaccionen de la forma que lo hacen y es maravilloso para los que estamos vinculados a este club sentimentalmente, es para sentirse orgulloso», declaró.

También habló sobre Pep Guardiola, al que vio una reacción «de asombro, de sorpresa y de incredulidad» a pesar de que «habrá vivido mil batallas diferentes» y que «es un grandísimo entrenador». «En la cara de los jugadores era evidente que aquello les había producido un revolcón que no van a olvidar en mucho tiempo», afirmó.

«Hay una cosa que leí hace poco, pero que me parece que es importante resaltar, y es que alguien dijo que para ganar la Champions hay que tener un gran equipo, un gran entrenador y ganarle al Real Madrid. Creo que eso se demostró ayer otra vez más», expresó el expresidente del club blanco.

Ramón Calderón considera que «la moral de los jugadores tiene que ser extraordinaria» y que la final contra el Liverpool «no será fácil». «Pero claro, con este Real Madrid quién se pone delante, eso es lo que les hace ser capaces de ganar cualquier competición y a cualquier equipo», comentó.

«NO ME PARECE DRAMÁTICO QUE EL ATLÉTICO NO HAGA EL PASILLO»

Además, sobre la polémica creada en torno a si el Atlético de Madrid debe o no hacer pasillo al Real Madrid por proclamarse campeón de liga, dejó claro que «cualquiera de las dos cosas que haga estará bien». «A mí me parece bonito hacerle el pasillo, es un homenaje al campeón, pero tampoco me parece dramático no hacerlo», zanjó.

«El Atlético de Madrid, y lo digo de verdad, es un club muy señor. Conozco a su presidente, a su director general, a sus directivos y por ellos creo que estarían encantados de hacer ese homenaje, que no es más que un simple reconocimiento al campeón, no creo que haya que darle más importancia», agregó.

En este sentido, no le parece una humillación hacer un pasillo al rival. «Creo que debería ser al revés, al que hace eso le enaltece, es algo que al deportista debe de alegrarle poder celebrar que otro lo haga bien, es la esencia del deporte el reconocer el éxito del contrario. Yo decía siempre a mis jugadores que otra de las formas de ganar es saber perder y en este caso saber reconocer que otro te ha ganado», puntualizó.

«De hecho, a nosotros en mi segunda liga nos lo hizo el Barcelona y me pareció un buen detalle, a mí me parece bien, igual que lo hizo el Getafe con el Betis, ellos son deportistas y unas veces gana uno y otras otro y en definitiva me parece bonito hacerlo», concluyó Calderón.