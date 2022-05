¿Qué carrera política es la más afectada por la tragedia en la Línea 12?

La tragedia en la Línea 12 del Metro, ocurrida hace un año y que dejó como saldo 26 muertos y más de 100 heridos, afecta la carrera política de diversos funcionarios que forman parte de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de que el gobierno capitalino rechazó el último informe del peritaje externo a cargo de la empresa noruega DNV por calificarlo como ‘tendencioso y falso’, la oposición aprovechó para pedir rendición de cuentas y con ello iniciar un golpeteo político en contra de Morena.

En entrevista con Publimetro, el politólogo afirmó que se puede intuir lo que revela el tercer entregable de DNV ‘por el hecho de que se esconde’ puesto que seguramente ‘salpica’ a funcionarios de alto nivel.

En la hipótesis de que este informe confirme errores de diseño y construcción de la obra el principal implicado es el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuya ‘carrera política ya está lo suficientemente quemada’, de acuerdo con el experto.

Sin embargo, Márquez opinó que este es el escenario más cómodo para la 4T debido a la protección que se asumió desde que salió el primer peritaje, el cual se concentró en asumir costos económicos por parte de las empresas relacionadas con la construcción evitando de este modo la judicialización del caso y que algunos personajes tocaran la cárcel.

En este sentido, dijo, tal vez el escudo sería para Ebrard, pero no para Mario Delgado quien era el encargado de Finanzas en ese entonces.

La otra teoría -y la más clara según el experto- es que el reporte de la empresa noruega revele falta de mantenimiento lo que implicaría señalamientos a Miguel Ángel Mancera y a la actual administración.

De acuerdo con el académico de la UNAM indudablemente la tragedia de la L12 cobra factura a la 4T.

“Es que no hay manera de no relacionar a ese grupo con lo ocurrido. Si salen culpas es de ellos, de Morena porque son quienes han gobernado la ciudad los últimos 25 años, entonces, ahí no hay narrativa creíble de que fue la oposición, los neoliberales, porque ellos son los que estuvieron a cargo”

— - enfatizó.